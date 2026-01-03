Jandarma'dan Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Jandarma'dan Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği

Jandarma\'dan Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği
03.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Espiye'de jandarma, olumsuz hava şartları nedeniyle sahipsiz hayvanlar için mama bıraktı.

Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için bazı noktalara mama bıraktı.

Yağlıdere-Espiye kara yolunun cezaevi kavşağında görev yapan jandarma trafik timi, kar ve olumsuz hava şartlarından etkilenen sahipsiz hayvanlar için yol kenarlarına mama bıraktı.

Mahalle yolları kardan temizlendi

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle kapanan 8 mahalle yolunun yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

Karadere, buzlanmaya karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Hava Durumu, Jandarma, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma'dan Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:07:30. #7.11#
SON DAKİKA: Jandarma'dan Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.