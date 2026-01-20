Jandarma Komutanı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Jandarma Komutanı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Jandarma Komutanı \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
20.01.2026 11:31
Çankırı İl Jandarma Komutanı Demiral, AA'nın fotoğraf yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

Çankırı İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demiral, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Serhat Demiral, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karelerini seçti.

"Haber"de Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" fotoğrafını oylayan Demiral, "Spor"da tercihini Esra Bilgin'in "Alperen" karesinden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını tercih eden Demiral, "Günlük Hayat" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Jandarma, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Komutanı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Jandarma Komutanı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
