Jandarma, Öğrencilerin Karnesini Kutladı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde jandarma ekipleri, karnesini alan öğrencileri ziyaret ederek hediye verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alıçlı İlkokulu'nda jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ekipler, trafik güvenliği ve kişisel güvenlik konularında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak karne heyecanlarına ortak oldu.