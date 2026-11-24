Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 407 internet sitesine erişim engeli getirildi.

793 HESAP VE İNTERNET ADRESİ İNCELENDİ

Jandarma ekipleri, 16-22 Kasım tarihleri arasında yürüttükleri sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları kapsamında 793 sosyal medya hesabı ve URL adresini mercek altına aldı.

342 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde 342 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 60 internet sitesinde ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirlendi.

407 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Tespit edilen internet siteleri Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 407 internet sitesine erişim engeli getirildi.