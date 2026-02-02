Japonya'da Kar Felaketi: 27 Ölü - Son Dakika
Japonya'da Kar Felaketi: 27 Ölü

02.02.2026 11:37
Japonya'da şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti, 290 yaralı var.

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye, yaralananların sayısı ise 290'a yükseldi.

Japonya'nın farklı kesimlerinde 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğukların bilançosu ağırlaştı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın (FDMA) yayınladığı son verilere göre; şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 27'ye yükseldi. Can kayıplarının en çok görüldüğü eyalet 12 ölümle Niigata olurken, onu 6 ölümle Akita, 3 ölümle Hokkaido ve 2 ölümle Aomori eyaletleri izledi. Iwate, Yamagata, Nagano ve Shimane eyaletlerinde ise 1'er kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde 101'i ağır, 189'u hafif olmak üzere toplam 290 kişinin şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralandığı aktarıldı.

4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı

Japonya'da 20 Ocak itibarıyla etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuklar hayatı olumsuz etkilemiş, ülkenin birçok bölgesinde hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. FDMA'dan 23 Ocak'ta yapılan açıklamada, şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Japonya, Ekonomi, Kaza, Son Dakika

Japonya'da Kar Felaketi: 27 Ölü
