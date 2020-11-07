Japonya ve Çin iş seyahatlerine yeniden başlıyor - Son Dakika

Japonya ve Çin'in yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ardından uygulanan sınır tedbirleri nedeniyle sekteye uğrayan karşılıklı iş seyahatlerine Kasım ayı ortası itibariyle yeniden vize vereceği belirtildi.

Çin'de ortaya çıkışından bu yana ülkeler arasında sıkı sınır tedbirleri uygulanmasına neden olan ve birçok ekonomik faaliyeti durma noktasına getiren Covid-19 pandemisi, karşılıklı ticari faaliyetleri yeniden canlandırmak isteyen Çin ve Japonya'yı harekete geçirdi. Japonya basınında yer alan haberlere göre, pandemi öncesi sıkı ekonomik ilişkileri bulunan iki ülkenin, sınır tedbirleri nedeniyle sekteye uğrayan iş seyahatlerine Kasım ayı ortası itibariyle yeniden başlayacağı belirtildi. Kısa ve uzun vadeli iş seyahatlerine olanak tanıyacak yeni seyahat düzenlemesi kapsamında Çin'den gelen iş insanlarının korona virüs testinden negatif sonuç vermesi halinde 14 günlük karantina şartından muaf tutulması beklenirken, ülkede oturma izni bulunan ya da uzun süreli seyahat eden yabancılar 14 günlük karantina şartına uymaya devam edecek.

Eylül ayında görevi devralan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinde konu gündeme gelmiş, ikili iş seyahatlerinin en kısa sürede yeniden başlaması için müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kalmıştı. Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün verilerine göre, 2019 yılında Çin, 9,59 milyon kişi ile Japonya'ya en fazla yabancı ziyaretçi gönderen ülke olmuştu.

Kademeli seyahat izni

Pandeminin ardından uygulanan seyahat kısıtlamalarını kademeli olarak gevşeten Japonya, daha önce oturma izni bulunan yabancı uyrukluların ülkeye girişine şartlı olarak izin vermiş, ayrıca Singapur, Güney Kore ve Vietnam ile iş seyahatlerini sürdürme kararı almıştı. - TOKYO