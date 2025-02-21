Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Otomobil

Brampton fabrikasında yaklaşık 3.000 işçi çalışıyor ve tesis, Jeep markası için hem elektrikli hem de benzinli araçların üretimi amacıyla yeniden yapılandırılıyor. Yenileme tamamlandığında, fabrikanın tam kapasiteyle ve üç vardiya halinde çalışması planlanıyor.

SENDİKADAN ENDİŞE VE TEPKİ

Fabrika çalışanlarını temsil eden Unifor sendikası, bu beklenmedik duyurunun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Sendika, çalışanların geleceği konusunda belirsizlik yaşandığını ve bu durumun iş güvencesi açısından kaygı verici olduğunu belirtti.

KÜRESEL OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ

Stellantis'in bu kararı, küresel otomotiv sektöründe yaşanan hızlı dönüşümün bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Elektrikli araçlara olan talebin artması ve emisyon düzenlemelerinin sıkılaşması, üreticileri stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Bu bağlamda, şirketlerin üretim tesislerini modernize etme ve ürün portföylerini elektrikli araçlara uyumlu hale getirme çabaları dikkat çekiyor.

GELECEK PLANLARI VE YATIRIMLAR

Stellantis, Brampton tesisindeki yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasının ardından, fabrikanın tam kapasiteyle çalışacağını ve elektrikli araç üretiminde önemli bir rol üstleneceğini öngörüyor. Şirket, bu süreçte çalışanların eğitimine ve yeni teknolojilere adaptasyonuna da önem verileceğini vurguladı. Sonuç olarak, Stellantis'in Kanada'daki Jeep üretimini durdurma kararı, şirketin küresel stratejilerini yeniden şekillendirme ve elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırma hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor.