Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, rol aldığı filmlerde öpüştüğü beş ünlü erkek oyuncuyu en iyiden en kötüye doğru sıraladı. Lawrence'ın listenin zirvesine yerleştirdiği isim, Açlık Oyunları serisindeki rol arkadaşı Josh Hutcherson oldu.

EN İYİ ÖPÜŞME JOSH HUTCHERSON İLE

Açlık Oyunları serisinde Katniss Everdeen karakterine hayat veren 36 yaşındaki Jennifer Lawrence, ABD'de Andy Cohen'in sunduğu Watch What Happens Live programına konuk oldu.

Programda Cohen, oyuncuya Liam Hemsworth, Bradley Cooper, Josh Hutcherson, Chris Pratt ve Timothée Chalamet ile kamera karşısında yaşadığı öpüşme sahnelerini en iyiden en kötüye sıralamasını istedi.

Soruyu önce "Hepsi çok harikaydı" sözleriyle esprili şekilde yanıtlayan Lawrence, ardından sıralamasını açıkladı.

İŞTE JENNİFER LAWRENCE'IN LİSTESİ

Lawrence, en iyi öpüşme deneyiminden en kötüye doğru sıralamasını şöyle yaptı:

1. Josh Hutcherson

2. Liam Hemsworth

3. Bradley Cooper

4. Timothée Chalamet

5. Chris Pratt

Listenin ilk iki sırasında Açlık Oyunları serisindeki rol arkadaşlarını tercih eden Lawrence, Peeta Mellark karakterini canlandıran Josh Hutcherson'ı zirveye, Gale Hawthorne karakterine hayat veren Liam Hemsworth'ü ise ikinci sıraya yerleştirdi.

CHRIS PRATT SON SIRADA KALDI

Lawrence'ın üçüncü sıraya koyduğu Bradley Cooper ile Umut Işığım (Silver Linings Playbook) ve Serena filmlerinde birlikte rol aldığı biliniyor.

Dördüncü sırada ise 2021 yapımı Don't Look Up filmindeki rol arkadaşı Timothée Chalamet yer aldı.

Listenin son sırasında bulunan Chris Pratt ile Lawrence, 2016 yapımı Uzay Yolcuları (Passengers) filminde başrolleri paylaşmıştı.

Lawrence'ın programdaki açıklamaları, ünlü oyuncunun rol arkadaşlarıyla çektiği öpüşme sahnelerine ilişkin eğlenceli bir karşılaştırma olarak dikkat çekti.