Johannesburg'da Su Krizi ve Kesintiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Johannesburg'da Su Krizi ve Kesintiler

07.01.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Johannesburg'da bakım çalışmaları ve kanalizasyon karışımı nedeniyle su krizi yaşanıyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri ve ekonomik kalbi Johannesburg'da, bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan geniş çaplı kesintilerin yanı sıra, şebekeye kanalizasyon karışması sonucu ortaya çıkan salgın riskinden kaynaklı su krizi yaşanıyor.

Johannesburg Belediye Başkanı Dada Morero, yaptığı açıklamada, şehrin Bezuidenhout Valley bölgesinde patlayan bir ana su borusunun onarımı sırasında çok yakından geçen bir kanalizasyon hattının tıkanarak taşması sonucu, atık suların ana su borusuna karıştığını bildirdi.

Morero, olayın ardından bölgedeki musluklardan kötü koku gelmesi üzerine belediye ekiplerinin acil durum ilan ederek duruma müdahale ettiğini ve şehir sularının klorlandığını belirtti.

Johannesburg Su İdaresi'nden yapılan açıklamada, su şebekesinde zararlı bakteri tespit edildiği kaydedilerek, vatandaşlara musluk suyunu içmemeleri ve yemek yapımında kullanılmaması uyrasında bulunuldu.

Öte yandan şehrin ana su tedarikçi firması "Rand Water"dan yapılan açıklamada, şehrin büyük bölümüne su pompalayan Eikenhof İstasyonundaki planlı onarım nedeniyle, 7 güne varan su kesintileri yaşanacağı belirtildi.

Yaklaşık 6,5 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri ve kıtanın en önde gelen ticaret ve finans merkezlerinden biri olan Johannesburg'da, su kaynakları yeterli olsa da eskiyen altyapıdan kaynaklı arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle sıklıkla su kesintileri yaşanıyor.

2026 yerel seçimleri öncesi, su krizi şehrin en öncelikli meseleleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Johannesburg'da Su Krizi ve Kesintiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:42:58. #7.11#
SON DAKİKA: Johannesburg'da Su Krizi ve Kesintiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.