Jon Dahl Tomasson, Malmö'nün teknik direktörü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Jon Dahl Tomasson, Malmö'nün teknik direktörü oldu - Son Dakika Spor

Jon Dahl Tomasson, Malmö'nün teknik direktörü oldu

6 saat önce

Malmö Kulübü, görevden ayrılan Alman teknik direktör Uwe Rösler'in yerine 43 yaşındaki Tomasson ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Jon Dahl Tomasson, Malmö'nün teknik direktörü oldu, System.String[]

Malmö Kulübü, görevden ayrılan Alman teknik direktör Uwe Rösler'in yerine 43 yaşındaki Tomasson ile anlaşma sağlandığını duyurdu.


Danimarka futbolunun en iyi golcüleri arasında yer alan Tomasson, İngiltere'de Newcastle United, Hollanda'da Feyenoord, İtalya'da Milan, Almanya'da Stuttgart ve İspanya'da Villarreal gibi takımlarda oynamıştı. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra Hollanda ekipleri Excelsior ve Roda'da teknik direktörlük yapan Tomasson, son 4 yıldır Danimarka Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstlenmişti.


Geçen sezon İsveç liginde 65 puan toplayan Malmö, Djurgarden'in bir puan gerisinde ikinci olmuştu.

Malmö, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:21 
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