Red Bull Hattrick Türkiye 2026 Finali'nde rakibini mağlup eden Galatasaray Espor oyuncusu Kaan Tüzün şampiyon oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EA FC 26 tutkunlarını bir araya getiren turnuvanın final etabı, İstanbul Terminal Kadıköy'de düzenlendi.

Erman Yaşar ve Red Bull sporcusu Ege Arseven'in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, Red Bull sporcuları Ferit Karakaya (wtcN) ve Isopowerr da katılımcılarla bir araya geldi.

İzmir, Samsun ve Sakarya elemelerinin ardından finale kalan oyuncuların mücadele ettiği organizasyonun şampiyonluk maçında, Galatasaray Espor oyuncusu Kaan Tüzün (KTZN) ile Alanyaspor Espor oyuncusu Can Sarı (ZgocBrayt) karşı karşıya geldi.

Klasik turnuva formatlarının dışında üç maç üzerinden oynanan seride rakibini geride bırakan Tüzün, şampiyonluğa ulaştı.

Kaan Tüzün, elde ettiği bu başarıyla 18 Nisan'da Mısır'da düzenlenecek büyük finalde Türkiye'yi temsil etme hakkı da kazandı.