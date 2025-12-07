Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
07.12.2025 18:17
Muş'ta jandarma, kaçak kazı yapan 4 şahsı gözaltına aldı. Ekipler, gerekli malzemeleri ele geçirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen K.B, U.B, R.T. ve M.B. gözaltına alındı.

Kazı alanında yapılan aramada, kürek, kazma ve dedektör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
