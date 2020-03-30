Kadıköy Belediyesi'nin Korona virüs çalışması aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi'nin Korona virüs çalışması aralıksız sürüyor

6 saat önce

Kadıköy Belediyesi'nin, yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla verilen hizmetleri koordine etmek üzere kurduğu Korona Kriz Masası, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlıların ilaç ve yiyecek alışverişi ile sıcak yemek taleplerini karşılıyor.

Kadıköy Belediyesi'nin Korona virüs çalışması aralıksız sürüyor, System.String[]

Kadıköy Belediyesi'nin, yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla verilen hizmetleri koordine etmek üzere kurduğu Korona Kriz Masası, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlıların ilaç ve yiyecek alışverişi ile sıcak yemek taleplerini karşılıyor. 24 Mart'tan bugüne 600 haneye 5138 öğün yemek dağıtıldığını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Kadıköy Belediyesi'nin 444 55 22 numaralı çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için Sosyal Destek, Kurumsal İletişim, Sağlık ve Destek Hizmetleri müdürlüklerinden yaklaşık 80'i koordinasyonda, 100'ü de sahada olmak üzere farklı müdürlüklerden personeller görev yapıyor. Korona Kriz Masası'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Koronavirüsle mücadele sürecinde Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri şöyle sıraladı:


"Yaşlılara sıcak yemek


24 - 30 Mart tarihleri arasında belediyemizce 600 haneye 5138 öğün yemek dağıtıldı; 531 kişiye eczane ve market alışverişi yapıldı; 456 haneye bebek bezi için kart yüklemesi yapıldı; 645 kişiye hasta bezi dağıtıldı; 1162 haneye gıda alımı ve temizlik malzemesi için alışveriş kartı yüklemesi yapıldı. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 25 kişilik personel, 24-28 Mart tarihleri arasında yaklaşık 5 bin kişiden oluşan 65 yaş üstü olan ve Sağlık Müdürlüğü'nde kayıtlı olan vatandaşları aradı. 16-28 Mart arasında evde bakım hizmetleri ve hasta nakil hizmetlerinden 324 kişi yararlandı.


Mobil belediyecilik başladı


Ayrıca komşularımızın, toplu taşıma araçlarına binmemeleri ve kalabalık alanlara girmemeleri için, Mobil Belediye hizmetini başlattık. 4 adet mobil hizmet noktasını her gün 8 mahallede olacak şekilde hizmete soktuk. Ayrıca ana hizmet binamız ve bağlı birimlere 180 adet el dezenfektanı takıldı, 3 bin litre el dezenfektanı kullanıldı. İki bin adet dezenfektan jel personele dağıtıldı. 30 bin adet tek kullanımlık maske, 25 bin tek kullanımlık eldiven dağıtıldı.


Kalabalık alanlar dezenfekte edildi


Belediye binası, Kültür Merkezleri, 21 muhtarlık, polis ve zabıta karakolları, itfaiye, aile sağlığı merkezleri, devlet ve özel okullar, muhtarlıklar, ibadethaneler, acil sağlık hizmet istasyonları (112 araçlarının olduğu yerler), Kızılay istasyonu, ilçe sağlık birimi, bulaşıcı hastalıklar birimi ve diğer tüm kamu kurumları dezenfekte edildi. Semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına el hijyeninin sağlanması amacıyla dezenfektan istasyonları kuruldu. Zabıta Müdürlüğü pazar ve çarşılarda sosyal mesafe uygulamasına yönelik denetim yapıyor. Talep edilmesi halinde yaş almış komşularımızın maaşlarını çekip teslim ediyorlar.


Temizlik son sürat devam ediyor


Yıkama ekipleri düzenli ve yoğun bir şekilde her gün farklı mahalleleri temizliyor. Bu süreç boyunca Bahariye Caddesi, Bağdat Caddesi, Minibüs yolu gibi vatandaşın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakların temizlik periyotları arttırıldı. Pazar yerleri ve sağlık kuruluşlarının tüm bahçeleri yıkandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, başta Moda Parkı, Kalamış Parkı ve Yoğurtçu Parkı olmak üzere 10 mahalle parkında oyun ve spor aletleri ile spor sahalarında yıkama ve dezenfekte işlemlerini tamamladı.


Sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadık


Sokakta yaşayan küçük dostlarımızı da unutmadık. Her zamankinden daha çok bizlere olan ihtiyaçları olan sokak hayvanlarını beslemek için Veteriner Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte hayvanların uğradığı alanlara 21 Mart'tan bu yana, kedi ve köpekler için yaklaşık 750 kilo mama bıraktı. Kazalı, yaralı ve hasta hayvanlar için 2 hasta nakil ekibi, çalışmaya devam ediyor. Kısırlaştırma dışında acil işlemler sürüyor.


Sosyal etkinlikler platform değişikliğiyle devam ediyor


Online Belediye sistemine geçerek, ertelemek zorunda kaldığımız etkinliklerimizi, daha küçük ölçeklerde sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Online Belediye çalışmasının başlaması ile sadece Instagram hesabımız üzerinden günlük 300 bin trafiğe erişildi. Bu süreçte Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından yaklaşık 6 milyon kişiye ulaşıldı. Bu çalışmayla, komşularımıza belediyelerinin kapanmadığını, platform değiştirdiği bilgisini vermek istedik. Evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz bu zor günlerde, belediyemizin her şartta komşularının yanında olduğu duygusunun önemli olduğunu düşünüyoruz." - İSTANBUL

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:23 Kaynak: İHA

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