Kadın, Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
Kadın, Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

12.01.2026 00:19
Kayseri'de tartışma sonrası F.Z., S.C.'yi bıçakla öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de F.Z. (34) isimli kadın, evinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı S.C.'yi (20) bıçakla öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Binanın teras katında F.Z. isimli kadın ile erkek arkadaşı S.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Z., erkek arkadaşı S.C.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli F.Z., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

