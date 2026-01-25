Kadın Cinayetlerine Tepki

(ANKARA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, "Öldürülen tüm kadınların ve Durdona'nın hesabını soracağız. Faillerin hak ettikleri cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız. Kadınların bedenlerinin konteynerlerde bulunduğu bu düzeni değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde başı bedeninden ayrılmış halde bulunan 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürülmesi nedeniyle Ankara'da bir araya geldi.

Yüksel Caddesi'nde toplanan kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula" ve "Kadın cinayetlerini durduracağız" sloganları attı, ellerinde, "Münevver'den Durdona'ya kadın cinayetlerini durduracağız" yazılı pankartlar taşıdı.

"Yıllar geçse de şehirler ve isimler değişse de kadınlara yönelik şiddet değişmiyor"

Platform adına basın açıklamasını Ankara Temsilcisi Işıl Kurt yaptı. Yapılan açıklamada, Khakımova'nın cansız bedeninin, şehir merkezinde bir çöp konteynerinde bulunduğu belirtilerek, "Failler, başlarına bir şey gelmeyeceğinden o kadar emin ki, öldürdükleri kadının bedenini herkesin gözü önünde bir konteynıra bırakabiliyor" denildi.

Açıklamada, 17 yıl önce benzer şekilde öldürülen Münevver Karabulut cinayeti hatırlatılarak, "Yıllar geçse de şehirler ve isimler değişse de kadınlara yönelik şiddet değişmiyor. Bu ülkede çok ciddi bir cezasızlık sorunu var. Adalet sisteminin caydırıcılığı kalmadı" ifadeleri kullanıldı.

"Kadınlar şiddet görebilir, öldürülebilir mesajı veriliyor"

Açıklamada, failin ifadesinde, Khakımova ile aynı gün tanıştığını, aralarında ilişki olduğunu ve tartışma sonrası cinayetin işlendiğini öne sürdüğü, bu beyanların "indirim almaya yönelik klasik bir savunma" olduğu belirtilerek, faillerin indirimli cezalarla kurtulabileceklerine inandırıldıkları vurgulandı.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un sürekli tartışmaya açılmasının ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin, kadınların yaşam hakkını doğrudan hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Kadınlar şiddet görebilir, öldürülebilir mesajı veriliyor" denildi.

Açıklamada, son dönemde yaşanan kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler de hatırlatılarak, İzmir'de Gözde Akbaba'nın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sokak ortasında öldürüldüğü, Balıkesir'de Elif Kumral'ın günlerce kayıp kaldıktan sonra ölü bulunduğu, Gaziantep'te Sibel Külah'ın kezzap saldırısına uğradığı anımsatıldı.

Şişli'de cesedi bulunan Durdona Khakımova'nın göçmen bir kadın olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başka bir ülkeden hayalleriyle gelen bir kadının yaşam hakkı elinden alındı. 2025 yılında 294 kadın cinayeti işlendi. Öldürülen tüm kadınların ve Durdona'nın hesabını soracağız. Faillerin hak ettikleri cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız. Kadınların bedenlerinin konteynerlerde bulunduğu bu düzeni değiştireceğiz."