Kadın Cinayetlerine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadın Cinayetlerine Tepki

25.01.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Durdona Khakımova'nın cinayeti sonrası adalet talep etti.

(ANKARA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, "Öldürülen tüm kadınların ve Durdona'nın hesabını soracağız. Faillerin hak ettikleri cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız. Kadınların bedenlerinin konteynerlerde bulunduğu bu düzeni değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde başı bedeninden ayrılmış halde bulunan 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürülmesi nedeniyle Ankara'da bir araya geldi.

Yüksel Caddesi'nde toplanan kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula" ve "Kadın cinayetlerini durduracağız" sloganları attı, ellerinde, "Münevver'den Durdona'ya kadın cinayetlerini durduracağız" yazılı pankartlar taşıdı.

"Yıllar geçse de şehirler ve isimler değişse de kadınlara yönelik şiddet değişmiyor"

Platform adına basın açıklamasını Ankara Temsilcisi Işıl Kurt yaptı. Yapılan açıklamada, Khakımova'nın cansız bedeninin, şehir merkezinde bir çöp konteynerinde bulunduğu belirtilerek, "Failler, başlarına bir şey gelmeyeceğinden o kadar emin ki, öldürdükleri kadının bedenini herkesin gözü önünde bir konteynıra bırakabiliyor" denildi.

Açıklamada, 17 yıl önce benzer şekilde öldürülen Münevver Karabulut cinayeti hatırlatılarak, "Yıllar geçse de şehirler ve isimler değişse de kadınlara yönelik şiddet değişmiyor. Bu ülkede çok ciddi bir cezasızlık sorunu var. Adalet sisteminin caydırıcılığı kalmadı" ifadeleri kullanıldı.

"Kadınlar şiddet görebilir, öldürülebilir mesajı veriliyor"

Açıklamada, failin ifadesinde, Khakımova ile aynı gün tanıştığını, aralarında ilişki olduğunu ve tartışma sonrası cinayetin işlendiğini öne sürdüğü, bu beyanların "indirim almaya yönelik klasik bir savunma" olduğu belirtilerek, faillerin indirimli cezalarla kurtulabileceklerine inandırıldıkları vurgulandı.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un sürekli tartışmaya açılmasının ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin, kadınların yaşam hakkını doğrudan hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Kadınlar şiddet görebilir, öldürülebilir mesajı veriliyor" denildi.

Açıklamada, son dönemde yaşanan kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler de hatırlatılarak, İzmir'de Gözde Akbaba'nın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sokak ortasında öldürüldüğü, Balıkesir'de Elif Kumral'ın günlerce kayıp kaldıktan sonra ölü bulunduğu, Gaziantep'te Sibel Külah'ın kezzap saldırısına uğradığı anımsatıldı.

Şişli'de cesedi bulunan Durdona Khakımova'nın göçmen bir kadın olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başka bir ülkeden hayalleriyle gelen bir kadının yaşam hakkı elinden alındı. 2025 yılında 294 kadın cinayeti işlendi. Öldürülen tüm kadınların ve Durdona'nın hesabını soracağız. Faillerin hak ettikleri cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız. Kadınların bedenlerinin konteynerlerde bulunduğu bu düzeni değiştireceğiz."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Cinayet, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Cinayetlerine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
18:22
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule
18:17
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 18:59:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Cinayetlerine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.