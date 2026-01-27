Kadın Dayanışmasına Soruşturma - Son Dakika
Kadın Dayanışmasına Soruşturma

27.01.2026 12:05
Halide Türkoğlu, İkra Avcı'nın gözaltını sorguladı; kadınlara yönelik tepkilerin suç sayılması eleştirildi.

(TBMM) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, IŞİD tarafından öldürülen ve saçları kesilerek görüntüleri servis edilen kadınlar için saçlarını örüp "Jin Jiyan Azadi" şarkısıyla paylaşım yapan kadın sağlık emekçisi İkra Avcı hakkında başlatılan soruşturma ve Avcı'nın gözaltına alınmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde Türkoğlu, "Kadınlara karşı işlenen suçlara tepki göstermek suç mudur? Erkek egemenliğine karşı direnen kadınların mücadelesini anlatan 'Jin Jiyan Azadi' şarkısının hangi sözü 'örgüt propagandası' içermektedir? Saç örmek hangi etik davranışa aykırıdır?" diye sordu.

"Saçlarını örerek dayanışmayı sergileyen kadınlar erkek egemen aklın hedefi olmuştur"

Türkoğlu önergesinde, "Suriye Geçiş Hükümetine bağlı IŞİD türevi yapılar, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimine bağlı şehirlere saldırırken, burada yaşayan kadınlara yönelik şiddet ve katliam görüntüleri tüm dünya kamuoyuna yansımıştır. Kadın bedenine yönelik işkence görüntüleri, kadınların saçlarının kesilerek servis edilmesine karşı birçok ülkede kadınlar protesto etkinlikleri gerçekleştirmiş, yaşanan vahşete karşı seslerini yükseltmiştir" ifadelerini kullandı.

İşlenen suçlara karşı binlerce kadının saçlarını örerek dayanışma gösterdiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu dayanışmayı ülkede sergileyen kadınlar maalesef ki erkek egemen aklın hedefi olmuştur. Kocaeli'deki kadın sağlık emekçisi İkra Avcı saçlarını örerek sosyal medya hesabından paylaşması üzerine başlayan saldırılar bir linçe dönüşmüştür. Nitekim Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bu linç girişimini destekleyecek bir kararla sağlık emekçisi İkra Avcı hakkında 'etik davranış ilkelerine aykırı davranış' gerekçe gösterilerek adli ve idari soruşturma başlatmıştır. Saldırılar adeta organize bir şekilde gerçekleştirilmiş ve İkra Avcı 25 Ocak 2026 tarihinde saç örgüsüyle paylaştığı 'Jin Jiyan Azadi' (Kadın, Yaşam, Özgürlük) şarkısının 'Örgüt Propagandası' olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştır."

"Avcı hakkında adli ve idari soruşturma açılmasıyla savaş suçlarının üzerinin örtülmesi mi amaçlanmaktadır?"

Türkoğlu önergesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Kadınlara karşı işlenen suçlara tepki göstermek suç mudur? Erkek egemenliğine karşı direnen kadınların mücadelesini anlatan 'Jin Jiyan Azadi' şarkısının hangi sözü 'örgüt propagandası' içermektedir? Saç örmek hangi etik davranışa aykırıdır? Hiçbir suç unsuru olmamasına rağmen kadın sağlık emekçisi İkra Avcı hakkında adli ve idari soruşturma açılmasıyla savaş suçlarının üzerinin örtülmesi mi amaçlanmaktadır? Kuzey ve Doğu Suriye'de kadınlara karşı işlenen suçlara karşı tepki gösteren kadınları sosyal medyada ırkçı, cinsiyetçi paylaşımlarla hedef alan, dijital şiddet uygulayan kaç kişi tespit edilmiştir? Tespit edilmiş ise bu suçu işleyen kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerden kaçı hakkında adli işlem yapılmıştır? Bu kişiler tespit edilmemiş ve haklarında yasal bir işlem başlatılmamış ise bunun nedeni nedir? Bu kadınların maruz kaldığı linç ve hakaretlerin meşru görülmesi değil midir?"

Kaynak: ANKA

