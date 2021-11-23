Kadın sorunları Future Talks'ta konuşuldu - Son Dakika

SEY Vakfı tarafından geleceğe dair konuşmaların yapıldığı 'Future Talks' başladı. 'Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi' sloganıyla gerçekleşen etkinlikte bu sene konuşmalar kadın sorunlarının geleceği üzerine yapılacak.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği tüm dünyada tartışılıyor. Semra & Enver Yücel Vakfı 'Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nden hemen önce düzenlediği etkinlikle bu temel sorunu tüm boyutlarıyla ele aldı.

Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Senarist Sema Ergenekon, Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer, Oyuncu Esra Ruşan, Akademisyenler Prof. Dr. Haluk Gürgen ve Doç. Dr. Yavuz Samur konuşmacı olarak katıldı.

Zorlu PSM Sky Lounge'da gerçekleşen etkinlikte konuşmacılar, kullanılan dildeki yanlışlardan, çocuk yetiştirirken yapılan ayrımcılığa, evdeki iş bölümünden, çalışma hayatındaki önyargılara, izlenilen dizilerdeki etkilerden, cezai yaptırımlara kadar birçok sorunu ele aldı.

'TÜRKİYE'Yİ GEZEREK KADIN VE ÇOCUKLARIN SORUNLARINA DEĞİNMEYİ PLANLIYORUZ'

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir sorun olduğunu kaydeden SEY Başkan Vekili Begüm Yücel, 'SEY Vakfı olarak toplumda cinsiyet eşitliği üzerine bir proje hazırladık. 'Kadının Sorunu Erkeğin Meselesi' diyoruz. Erkekler kadınların sorununu mesele haline getirirse bir nebze de olsa farkındalık oluştururuz diyoruz. Bu projeyi her sene yapmayı planlıyoruz. Bu proje kapsamında Türkiye'yi gezerek kadın ve çocukların sorunlarına değinmeyi planlıyoruz? dedi.

'CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN HERKES BÜYÜK ADIMLAR ATSIN'

Birçok vakfın değerli çalışmaları olduğunu söyleyen Yücel sözlerine şöyle devam etti:

' Ancak biz eğitim vakfı olduğu için insanların bakış açısını değiştirmek istedik. Herkese gelin erkek çocuklarını eğitelim diyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği aileden başlar. Biz anneler erkek çocuklarını ne kadar düzgün eğitirsek, geleceğe de o kadar iyi hazırlamış oluruz. Başlattığımız kampanyada kibarlığın büyüyünce geçmesin dedik. Çocuklar doğduklarında çok kibar oluyorlar. Büyüdükçe toplumdaki baskılardan dolayı kadınlara karşı kabalaşıyor ve üstün görmeye başlıyorlar. Erkek çocuklarımız doğru eğitelim. Herkes bu sorunu içselleştirsinler istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için herkes büyük adımlar atsın. Bu konuyu sadece kadınlar konuşmasın birazda erkekleri sahneye alalım istiyoruz.'

'KADINLARIN SORUNLARINI ERKEKLER MESELE HALİNE GETİRSİN'

Yücel, 'Bu sorunu kadın ve erkek ele ele çözebilir. Kadınların sorunlarını erkekler mesele haline getirsin. Biz vakıf olarak bu işin çocukluğuna inmeliyiz diye düşündük. Benim de iki erkek çocuğum var. Büyük oğlum kız kuzeni için iyi futbol oynayamaz dedi. Yedi yaşındaki bir çocuğun kadınların iyi futbol oynayamayacağını düşünmesi büyük ihtimal benim ona verdiğim bir düşünce. Hepimiz çocuk yetiştirirken hatalar yapıyoruz. Tabii ki bir anda her şey değişmeyecek. Öz eleştiri ve daha çok tartışarak zamanla başaracağımızı inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'ALDIĞIM BAŞARILARLA TÜRK BAYRAĞINI GURURLA DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Şanlıurfa'da 'sen kızsın hentbol oynayamazsın' tepkilerine rağmen sporuna tüm gücü ile sahip çıkan Merve Akpınar, 'Çevredeki insanlar hentbol oynamamı istemiyordu. Benim başarabildiğimi gördükten sonra ve DHA'ya verdiğim röportajdan sonra insanlar çocuklarını hentbola yönlendirmeye başladı. Erkeğin yaptığı her şeyi kadınlarda yapabilir. Herkes eşittir. Toplumun bunu görmemesi beni çok üzüyor. Kız çocuklarının hayallerini kısıtlıyorlar. Bu da kız çocuklarının kaderine neden oluyor. Ülkemizde yaşayan kız çocuklarının cesaretleri azalıyor. Kız çocuklarının hayallerini ellerinden almayın. Hentbolda iyi bir sporcu olmak istiyorum. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Aldığım başarılarla Türk bayrağını gururla dalgalandırmak istiyorum' diye konuştu.