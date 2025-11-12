Kadınlar Eskişehir'i Keşfetti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Gezisi" programı kapsamında kente gelen Günyüzülü kadınlarla Kentpark'ta bir araya geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal ilçelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlediği "Eskişehir Gezisi" etkinliği kapsamında Seyitgazi ilçesinden gelen kadınlar kentin önemli noktalarını gezme fırsatı buldu.

Katılımcılar, Bilim Kültür Sanat Parkı, Kentpark, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Sanat Sokağı ve Eti Sualtı Dünyası gibi Eskişehir'in simge alanlarını ziyaret etti.

Kadınlar, birçok yeri ilk kez görmenin mutluluğunu yaşarken, Eskişehir'in güzelliklerini yakından tanıma imkanına sahip oldu.

Gezinin ardından kadınlar Kentpark'ta Ünlüce ile bir araya geldi. Ünlüce, kadınların sosyal yaşama katılımını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Kadınlarımızın kent yaşamına daha aktif şekilde katılması için projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.