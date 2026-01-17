Kadınlar Eylemi Engelledi

BATMAN'da yasa dışı eylem düzenleyip lastik yakan gruba, bölgedeki kadınlar engel oldu. Yakılan lastiklerin yoldan kaldırıldığı anlar, KGYS kameralarına yansıdı.

Cizre Caddesi'nde aralarında çocukların da olduğu bir grup, dün akşam saatlerinde Suriye'de yaşanan olayları gerekçe göstererek lastik yakıp, eylem yapmak istedi. Bu sırada bazı kadınlar, grubun yanına gelerek engel oldu. Kadınların çocukları bölgeden uzaklaştırdığı ve yakılan lastikleri yoldan kaldırdığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntüleri paylaşan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Annelerimizin duyarlılığıyla gençlerimizin geleceği şekillenecek. Bu yolda emek veren tüm annelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" denildi.