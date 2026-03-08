Kadınlar Günü Mesajı: Eşit ve Güvenli Bir Gelecek

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, "Her kadının eşit, özgür ve güvenli bir yaşam hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor; toplumsal farkındalık ve dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaya ve dayanışmaya devam ediyor; kadınlarımızın hayatın her alanında söz sahibi olduğu, hayallerinin önünde hiçbir engelin olmadığı bir gelecek için yan yana duruyoruz" dedi.

AKK Başkanı Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların toplumun her alanındaki emeğine dikkati çekerek, kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Yılmaz mesajında, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanında emek veren, umut ve direnciyle topluma ışık tutan tüm kadınlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bugün yalnızca başarılarını ve katkılarını kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda şiddet ve adaletsizlik nedeniyle hayatını kaybeden kadınlarımızı da unutmadığımızı önemle vurguluyoruz. Ankara Kent Konseyi olarak, her kadının eşit, özgür ve güvenli bir yaşam hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor; toplumsal farkındalık ve dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaya ve dayanışmaya devam ediyor; kadınlarımızın hayatın her alanında söz sahibi olduğu, hayallerinin önünde hiçbir engelin olmadığı bir gelecek için yan yana duruyoruz. Çünkü unutulmamalıdır; toprağı berekete, evi yuvaya, sözü duaya, sevgiyi hayata dönüştüren her bir kadınımız birer hayattır ve her hayat değerlidir."

Kadınlar her türlü değişimin kalbindedir; 8 Mart tarihi ise bu kalbin attığı ritmi hatırlamaktır sadece… Dünyayı yeniden şekillendiren kadınlarımızın her günü kutlu ve mutlu olsun. Şiddet ve adaletsizlik nedeniyle hayatını kaybeden kadınlarımızı da saygı ve rahmetle anıyor; onların hayalleri ve mücadeleleriyle hep birlikte yan yana durarak daha eşit ve güvenli bir dünya temenni ediyoruz.

Toprağı berekete, evi yuvaya, sözü duaya; aklı üretime, gözü tasarıma, sevgiyi hayata dönüştüren kudrete Anadolu'da 'kadın' diyorlar. Biz de öyle diyoruz. Ayağının altındaki cennete iman ettiğimiz o kudret; yaşamın özünü, adaletin vicdanını ve umudun sesini taşıyor. O günün kadını, umutla Atatürk'ün gözlerinin içine bakmıştı. Bugünün kadını ise aynı umudu Cumhuriyet'in değerlerinde yaşatıyor."