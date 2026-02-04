Kadir Akbulut için lokma dağıtımı - Son Dakika
Kadir Akbulut için lokma dağıtımı

04.02.2026 10:51
Manavgat'ta motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kadir Akbulut anısına lokma dağıtıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 Ocak gecesi meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut için arkadaşları lokma dağıttı.

Manavgat ilçesinde 16 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında adliye personeli olan Kadir Akbulut olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette yolcu olarak bulunan kaskını verdiği kız arkadaşı kazayı yaralı olarak atlatmıştı. Manavgat Alpha Riders Motosiklet Kulübü tarafından kulüp üyesi Manavgat Kadir Akbulut için arkadaşları lokma dağıttırıldı. Manavgat Alpha Riders Başkanı Uğur Sezer Dizmen "Motosiklet kazasında kaybettiğimiz üyemiz ve arkadaşımız Kadir Akbulut için lokma dağıtıyoruz. Bu etkinliğimizle motosiklet farkındalığı adına da bir çalışma yapmak istedik. Bizi görün. Bizi yok sayıyorlar. Arkadaşımız yok yere vefat etti. Allah Rahmet eylesin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

