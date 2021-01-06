Kafkas Üniversitesinin ihtiyacı olan gıda ve tarımsal girdi ürünlerini Tarım Kredi temin edecek - Son Dakika

Kafkas Üniversitesinin ihtiyacı olan gıda ve tarımsal girdi ürünlerini Tarım Kredi temin edecek

06.01.2021 12:27
Kafkas Üniversitesinin ihtiyacı olan gıda ve tarımsal girdi ürünlerini Tarım Kredi temin edecek, System.String[]

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Kafkas Üniversitesi arasında üniversitenin ihtiyaç duyacağı gıda ve tarımsal girdi ürünlerinin tedariki ile tarımsal üretim ve eğitime yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Kafkas Üniversitesi arasında üniversitenin ihtiyaç duyacağı gıda ve tarımsal girdi ürünlerinin tedariki ile tarımsal üretim ve eğitime yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'ndeki imza törenine, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile her iki kurumun yöneticileri katıldı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, buradaki konuşmasında, protokolle sektör ve üniversiteyi buluşturduklarını belirterek, yakın zamanda başka bölgelerdeki üniversitelerle de benzer iş birliği protokolleri imzaladıklarını ifade etti.

Üreticiler için pazar oluşturma hedefini gerçekleştirirken, üniversitede okuyan gençlerin de yerli ve kaliteli gıda ürünleriyle buluşmasını sağladıklarını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Yöre çiftçisinin kullanımına sunacağımız Ar-Ge çalışmalarımız da olacak. Kafkas Üniversitesi, tarımsal faaliyetler noktasında hem teorik hem de pratik bilgi ve beceriye sahip deneyimli üniversitelerimizden biri. Biz sahada olduğumuz için üreticilerimizden gelen taleplerle ilgili yapılması gerekenler noktasında da bilgi birikimine ihtiyacımız var. Bu anlamda kendi çalışan personelimizin eğitimi başta olmak üzere, çiftçilerimizin yaygın eğitimlerine kadar Kafkas Üniversitesi ile iş birliği protokolünün ülkemiz açısından da önemli olduğunu düşünüyorum."

Tarım Kredi'nin, çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyacını karşılamanın yanında, üreticilerin pazarla aracısız şekilde buluşmasını da sağladığına dikkati çeken Poyraz, hacmi günden güne artan kurumsal satış faaliyetleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu, bakanlıkların il teşkilatları, belediyeler, üniversiteler, cezaevleri gibi ülke genelindeki yaklaşık 1500 kurumun gıda ve tarımsal girdi ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi.

Başta Ege, Anadolu, Ankara, Selçuk ve Çukurova olmak üzere 33 üniversite ile gıda ürünü ve tarımsal girdi tedarikinin yanı sıra tarımsal üretime yönelik projelerde iş birliği yaptıklarını belirten Poyraz, "Bu çerçevede Kafkas Üniversitesi ile de bir iş birliği protokolü imzaladık. İmzalanan bu protokol çerçevesinde üniversitenin ihtiyaç duyacağı gıda ve tarımsal girdi ürünlerini Tarım Kredi kalitesiyle karşılayacağız. Aslında protokolle her iki kurumun imkanları belli ölçüde bir araya getirilerek çiftçilerimize ve ülkemize sunulmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilere ve ülke tarımına fayda sağlamayı hedefliyoruz"

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu da Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi ile girdi tedariki, tarımsal üretim ve eğitime yönelik iş birliği yapacaklarını, protokolün her iki kurum arasında Ar-Ge, seminer, eğitim ve sertifika programlarıyla teknoloji desteğini kapsadığını bildirdi.

Üniversitenin bilimsel çalışmaları ve Tarım Kredi'nin saha tecrübesini bir araya getirerek çiftçilere ve ülke tarımına fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Kapu, üniversitenin bilgi birikimini pratiğe aktarmak açısından Ar-Ge çalışmaları, eğitim programları, seminerler anlamında da iş birliğini önemsediklerini ifade etti.

Kafkas Üniversitesi, Türkiye, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kafkas Üniversitesinin ihtiyacı olan gıda ve tarımsal girdi ürünlerini Tarım Kredi temin edecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim
Son Dakika! Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet Son Dakika! Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet         
12:23
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak         
11:51
Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek         
11:35
ABD'yi karıştıran ses kaydı: Kongre Binası'nı hedef alıp Süleymani'nin intikamını alacağız ABD'yi karıştıran ses kaydı: Kongre Binası'nı hedef alıp Süleymani'nin intikamını alacağız         
11:27
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı         
11:02
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Özcan Deniz'in Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı         
09:41
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 12:43:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kafkas Üniversitesinin ihtiyacı olan gıda ve tarımsal girdi ürünlerini Tarım Kredi temin edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei