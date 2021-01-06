Kafkas Üniversitesinin ihtiyacı olan gıda ve tarımsal girdi ürünlerini Tarım Kredi temin edecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Kafkas Üniversitesi arasında üniversitenin ihtiyaç duyacağı gıda ve tarımsal girdi ürünlerinin tedariki ile tarımsal üretim ve eğitime yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'ndeki imza törenine, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile her iki kurumun yöneticileri katıldı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, buradaki konuşmasında, protokolle sektör ve üniversiteyi buluşturduklarını belirterek, yakın zamanda başka bölgelerdeki üniversitelerle de benzer iş birliği protokolleri imzaladıklarını ifade etti.

Üreticiler için pazar oluşturma hedefini gerçekleştirirken, üniversitede okuyan gençlerin de yerli ve kaliteli gıda ürünleriyle buluşmasını sağladıklarını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Yöre çiftçisinin kullanımına sunacağımız Ar-Ge çalışmalarımız da olacak. Kafkas Üniversitesi, tarımsal faaliyetler noktasında hem teorik hem de pratik bilgi ve beceriye sahip deneyimli üniversitelerimizden biri. Biz sahada olduğumuz için üreticilerimizden gelen taleplerle ilgili yapılması gerekenler noktasında da bilgi birikimine ihtiyacımız var. Bu anlamda kendi çalışan personelimizin eğitimi başta olmak üzere, çiftçilerimizin yaygın eğitimlerine kadar Kafkas Üniversitesi ile iş birliği protokolünün ülkemiz açısından da önemli olduğunu düşünüyorum."

Tarım Kredi'nin, çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyacını karşılamanın yanında, üreticilerin pazarla aracısız şekilde buluşmasını da sağladığına dikkati çeken Poyraz, hacmi günden güne artan kurumsal satış faaliyetleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu, bakanlıkların il teşkilatları, belediyeler, üniversiteler, cezaevleri gibi ülke genelindeki yaklaşık 1500 kurumun gıda ve tarımsal girdi ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi.

Başta Ege, Anadolu, Ankara, Selçuk ve Çukurova olmak üzere 33 üniversite ile gıda ürünü ve tarımsal girdi tedarikinin yanı sıra tarımsal üretime yönelik projelerde iş birliği yaptıklarını belirten Poyraz, "Bu çerçevede Kafkas Üniversitesi ile de bir iş birliği protokolü imzaladık. İmzalanan bu protokol çerçevesinde üniversitenin ihtiyaç duyacağı gıda ve tarımsal girdi ürünlerini Tarım Kredi kalitesiyle karşılayacağız. Aslında protokolle her iki kurumun imkanları belli ölçüde bir araya getirilerek çiftçilerimize ve ülkemize sunulmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilere ve ülke tarımına fayda sağlamayı hedefliyoruz"

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu da Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi ile girdi tedariki, tarımsal üretim ve eğitime yönelik iş birliği yapacaklarını, protokolün her iki kurum arasında Ar-Ge, seminer, eğitim ve sertifika programlarıyla teknoloji desteğini kapsadığını bildirdi.

Üniversitenin bilimsel çalışmaları ve Tarım Kredi'nin saha tecrübesini bir araya getirerek çiftçilere ve ülke tarımına fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Kapu, üniversitenin bilgi birikimini pratiğe aktarmak açısından Ar-Ge çalışmaları, eğitim programları, seminerler anlamında da iş birliğini önemsediklerini ifade etti.