Kağıthane'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kağıthane'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi

Kağıthane\'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi
29.01.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracında 19 kişi yaralandı, 2 jandarmanın durumu ağır.

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı yola devrildi. Aralarında mahkumların da bulunduğu 19 kişi yaralanırken 2 jandarma personelinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15: 35 sıralarında Kağıthane'de Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisinde mahkumların da bulunduğu 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil aracı Kemerburgaz istikametinde kaza yaparak yola devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Açıklamada, "29 Ocak Perşembe günü saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane İlçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde devrilmiştir. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Kağıthane, Güvenlik, 3. Sayfa, Cezaevi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

17:39
Transferde büyük bomba Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
17:13
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:41
Rakam inanılmaz Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 17:58:16. #7.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.