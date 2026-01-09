Kahraman Kadın Akademisi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahraman Kadın Akademisi Tanıtıldı

09.01.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta kadınların güçlenmesini amaçlayan Kahraman Kadın Akademisi tanıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğinde hayata geçirilen "Kahraman Kadın Akademisi" düzenlenen törenle tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, Kahraman Kadın Akademisi'nin yalnızca dijital bir program değil, afet sonrası toparlanmanın ve kadınlar üzerinden güçlenen bir toplum inşasının simgesi olduğunu belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen kesimin kadınlar ve çocuklar olduğunu kaydeden Yenigün, "Kadınlar bir yandan belirsizlik ve psikolojik travmalarla mücadele ederken, diğer yandan aileyi ayakta tutan, çocukların bakımını üstlenen, hayatı yeniden kuran ana aktörler olmuştur. Deprem sonrası dönemde kadınların güçlendirilmesi, yalnızca bir sosyal politika alanı değil, ekonomik toparlanmanın, toplumsal iyileşmenin ve kalıcı kalkınmanın da temel şartlarındandır." diye konuştu.

Yenigün, Kahraman Kadın Akademisinin eğitim, üretim, dijital satış ve sosyal etkileşimi tek çatı altında toplayan örnek bir uygulama olduğunu vurguladı.

"Kadınlarımızın bilgiye her an ulaşmasını sağlıyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de hayata geçirilen projeyle Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal etkileşimi tek çatı altında buluşturan bütüncül vizyonu ortaya koyduklarını söyledi.

Akademinin kadını yalnızca desteklenen bir birey olarak değil, üreten, yöneten, karar veren ve geleceği inşa eden bir özne olarak ele alan güçlü bir anlayışın adı olduğunu belirten Görgel, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz dijital akademi, insanı, emeği ve onuru merkeze alan bir yeniden dirilişi temsil etmektedir. Kadın Girişimcilik Akademisi ile kadınlarımızı üretime ve ekonomiye dahil ediyor, Anne Çocuk Akademisi ile sağlıklı nesillerin temelini atıyoruz. Online satış ve pazar yeri modülüyle kadın emeğini aracısız, güvenli ve sürdürülebilir gelirle buluşturuyoruz. Dijital eğitim ve kişisel gelişim içerikleriyle kadınlarımızın bilgiye her an ulaşmasını sağlıyoruz.

Bu sistem kadınlarımızın evinden, mahallesinden kopmadan dijital dünyada güçlü yer edinmesini mümkün kılmaktadır. Biz inanıyoruz ki bilgiyle donanan kadın güçlüdür, üreten kadın özgüvenlidir, özgüvenli kadınsa toplumun kaderini değiştirir. Kahraman Kadın Akademisi, milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş, ahlakı merkeze alan, kadını koruyan, güçlendiren ve yücelten bir anlayışın eseridir."

KADEM Eğitim Direktörü Arzu Güngör Arıkan da projeyle deprem sonrası süreçte kadınların ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan güçlenmesini amaçladıklarını anlattı.

Programda, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahraman Kadın Akademisi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

23:58
Tump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
23:54
Fidan’dan dikkat çeken çıkış: ’’Trump’ın Maduro’ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..’’
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: ''Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..''
23:43
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 00:31:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kahraman Kadın Akademisi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.