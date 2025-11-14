Kahramankazan'da 100 Kişilik İşçi Alımı Başvuruları Tamamlandı

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi'nin duyurusunu yaptığı ve ilçede faaliyet gösterecek olan Köfteci Yusuf ile Arkas Lojistik bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 100 kişilik işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı.

Kahramankazan Belediyesi'nin duyurduğu, ilçede faaliyet gösterecek Köfteci Yusuf ve Arkas Lojistik için yapılacak 100 kişilik işçi alımı başvuruları tamamlandı. Kasiyer, garson, mutfak elemanı, temizlik personeli, forklift operatörü ve depo elemanı gibi farklı pozisyonlar için 18–50 yaş aralığındaki vatandaşların katıldığı başvuru süreci, bugün 14.00'te Kahramankazan Belediyesi 3. kat nikah salonunda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen başvuru süreci, vatandaşların belediyenin istihdam odaklı çalışmalarına gösterdiği ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Devam eden başvuruların değerlendirilmesi ve uygun adayların ilgili şirketlere yönlendirilmesi sürecinin belediye tarafından titizlikle yürütülmeye devam edeceği açıklandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede işsizliği azaltmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurgulayarak, yeni istihdam projeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.