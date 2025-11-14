Kahramankazan'da 100 Kişilik İşçi Alımı Başvuruları Tamamlandı

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi'nin duyurusunu yaptığı ve ilçede faaliyet gösterecek olan Köfteci Yusuf ile Arkas Lojistik bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 100 kişilik işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı.
Yoğun katılımla gerçekleşen başvuru süreci, vatandaşların belediyenin istihdam odaklı çalışmalarına gösterdiği ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Devam eden başvuruların değerlendirilmesi ve uygun adayların ilgili şirketlere yönlendirilmesi sürecinin belediye tarafından titizlikle yürütülmeye devam edeceği açıklandı.
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede işsizliği azaltmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurgulayarak, yeni istihdam projeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
