KAHRAMANMARAŞ - Devlet desteğiyle güzellik merkezi kuran kadın girişimci 15 kişiyi istihdam ediyor - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Devlet desteğiyle güzellik merkezi kuran kadın girişimci 15 kişiyi istihdam ediyor

27.05.2022 13:28
KAHRAMANMARAŞ - Devlet desteğiyle güzellik merkezi kuran kadın girişimci 15 kişiyi istihdam ediyor

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle açtığı ve büyüttüğü güzellik merkezinde 15 kişiyi istihdam eden Songül Emektar, yeni şubelerle daha da büyümeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle açtığı ve büyüttüğü güzellik merkezinde 15 kişiyi istihdam eden Songül Emektar, yeni şubelerle daha da büyümeyi hedefliyor.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Emektar (42), yıllarca kuaförlük yaptıktan sonra Halk Eğitim Merkezi'nde kuaförlük kursunda usta öğretici oldu.

Bir süre sonra kendi güzellik merkezini açmaya karar veren Emektar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayarak belge aldı.

Eşiyle hazırladıkları "Kuaför ve Güzellik Salonu Projesi"ne sağlanan destekle 5 koltuklu bir salon açan, bir fırça, bir fön makinesi ve bir maşayla işe koyulan Emektar, zaman içinde talebin artmasıyla daha büyük bir salona taşınma kararı aldı.

KOSGEB'den geri ödemeli 17 bin lira destek alarak işletmesini büyüten Emektar, şimdilerde 40 koltuklu, 375 metrekarelik 2 katlı güzellik merkezinde 15 sigortalı çalışanı ve 15 stajyer öğrencisiyle hizmet veriyor.

Songül Emektar, AA muhabirine, 24 yıldır sektörde olduğunu ve KOSGEB sayesinde hayaline kavuştuğunu söyledi.

İşe başladığı dönemler zorlandığını ancak ailesinin desteğiyle bu noktaya geldiğini belirten Emektar, "Her şeyiyle mükemmel bir şekilde işimizin başındayız. Bundan sonra bu salonumuzu büyütmeyi amaçlıyoruz. Kahramanmaraş'ta şubeleşerek daha çok ilde daha güzel hizmet vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Sigortalı işçilerinin daha önceden stajyerleri olduğunu dile getiren Emektar, öğrencilerine kuaförlük alanında her türlü eğitimi verip kadrosuna kattığını, diğer stajyer öğrencileri de eğitip ekibine almak istediğini ifade etti.

İşçi ve stajyerleriyle uyumlu olarak çalışmanın kendisine ödüller getirdiğini söyleyen Emektar, "Aldığım ödüllerle gurur duyuyorum. Kahramanmaraş'ımızın ismini tüm Türkiye ve uluslararası alanda temsil ettiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Kadın girişimcilere pozitif ayrım

KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek de her zaman kadın girişimcileri desteklediklerini ve onların yanında olduklarını ifade etti.

Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Yüksek, "Songül Emektar, KOSGEB'in yeni girişimci desteğinden faydalandı. Hem geri ödemeli hem de geri ödemesiz desteklerimizden faydalandı. İşletmesini başarılı olarak devam ettirmekte. Songül Hanım'ın başarılı olmasının en büyük sebeplerini sıralarsak, işini titizlikle yapması, işine özen göstermesi, işine yenilik katması ve çok çalışması. Girişimcilerimizden özellikle işlerine odaklanmalarını ve çok çalışmalarını bekliyoruz." dedi.

Yüksek, kentte yeni iş yeri açmak isteyen kadın girişimcileri de KOSGEB'in hizmetlerinden faydalanmaları için şubelerine beklediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Halk Eğitim Merkezi, Kahramanmaraş, İstihdam, Kuaför, Güncel, Son Dakika

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