Kahramanmaraş'ta deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

07.08.2023 14:53

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışığın çıkması ve ilçenin aydınlanması dikkat çekti. Ayrıca, bazı binaların yıkılması ve insanların panik hali de görüntülere yansıdı. Tarım işletmesi çalışanlarının sarsıntı nedeniyle zorla uzaklaşması ve bir kişinin arkadaşını kurtarmak için yeniden dönmesi de görüntülerde yer aldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Asrın felaketine ait görüntülerde insanların can havliyle kaçışı ve gecenin gündüze döndüğü anlar bir kez daha görenleri ürpertti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşanan sarsıntı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması Türkoğlu ilçesindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

GÖKYÜZÜ AYDINLANDI

Bazı görüntülerde depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışığın çıkması, ilçenin büyük bölümünün de aydınlanması dikkati çekti.

CAN HAVLİYLE KAÇTILAR

Bir başka görüntüde ise tarım işletmesi çalışanlarının sarsıntı nedeniyle zorla uzaklaşması ve sarsıntının ardından bir kişinin arkadaşını kurtarmak için yeniden dönmesi yer aldı.
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

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