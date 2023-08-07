Kahramanmaraş'ta deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Asrın felaketine ait görüntülerde insanların can havliyle kaçışı ve gecenin gündüze döndüğü anlar bir kez daha görenleri ürpertti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

GÖKYÜZÜ AYDINLANDI

CAN HAVLİYLE KAÇTILAR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşanan sarsıntı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması Türkoğlu ilçesindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.Bazı görüntülerde depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışığın çıkması, ilçenin büyük bölümünün de aydınlanması dikkati çekti.Bir başka görüntüde ise tarım işletmesi çalışanlarının sarsıntı nedeniyle zorla uzaklaşması ve sarsıntının ardından bir kişinin arkadaşını kurtarmak için yeniden dönmesi yer aldı.