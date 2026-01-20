Kahramanmaraş'ta İki Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda iki hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen operasyonlarda; yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan H.K. ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan M.G. yakalandı.
Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
