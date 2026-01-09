Kahramanmaraş\'ta Narkotik Operasyonu

Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 14,14 gram esrar maddesi ve 184 adet sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 Ocak'ta yapılan çalışmalarda 14,14 gram esrar maddesi, 8 adet satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap ele geçirildi. 7 Ocak tarihinde ise 176 adet satışı yetkili makamın iznine tabi sentetik ecza hap ele geçirildi.
Konuyla ilgili adli mercilere sevk edilen 4 kişi tutuklanırken 1 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
