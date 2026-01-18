Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta 17.79 gram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüyheli tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 17,79 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili yürütülen adli işlemler kapsamında 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen iki ayrı çalışmada ise 30 kilo nargile tütünü, 50 elektronik sigara cihazı, 66 paket gümrük kaçağı sigara, 25 bin dal boş makaron ile 55 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ