Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yapılan aramalarda 32 adet sentetik ecza, 57,29 gram bonzai, 3 adet sentetik hap, 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ