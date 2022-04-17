Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı

17.04.2022 22:24
Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis çevirme noktasından kaçan bir araç, 10 dakikalık kovalamacının ardından önüne çıkan bir polis arabasına çarparak durdu.

Kahramanmaraş'ta polis çevirme noktasından kaçan bir araç, 10 dakikalık kovalamacının ardından önüne çıkan bir polis arabasına çarparak durdu. Aracın içinde zulalanmış yüklü miktarda captagon hap yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Adana-Kahramanmaraş çevirme noktasında gelen 06 GE 9422 plakalı aracın sürücüsü yabancı uyruklu D.E. 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacının ardından Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Dr. Mustafabey Bulvarı üzerinde, polis ekip arabasının önüne çıkması ile araç kaza yaptı. Aracın sürücüsü yabancı uyruklu D.E., kısa süreli kovalamacının ardından kıskıvrak yakalandı. Narkotik ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre aracın bazı yerlerine gizlenmiş, yüklü miktarda captagon hap ele geçirildi. Araç çekici ile incelenmek üzere otoparka çekilinken, yaralı polis memuru Gökhan Adıgüzel ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun hafif yaralı olduğu öğrenilirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı
Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı
Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı
Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı
Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı
Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı
Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı
Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı
Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı

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Kahramanmaraş, Tragger, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı - Son Dakika
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