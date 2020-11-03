Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları - Son Dakika

Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları

03.11.2020 17:21
Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB), Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları", "Akıllı ve Yeşil Şehirler" başlıklı oturumla sona erdi.

Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB), Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları", "Akıllı ve Yeşil Şehirler" başlıklı oturumla sona erdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'in başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, akıllı park alanları, toplu taşımada akıllı uygulamalar, akıllı trafik, akıllı eğitim gibi uygulamaların kentlerde yaşamı kolaylaştırdığını belirtti.

Paydaşlar arasında iş birliğiyle yenilikçi yaklaşımları kullanan, hayata değer katan, gelecekte karşılaşılabilecek sorunları belirleyerek çözümler üreten ve sürdürülebilir imkanlar kullanan şehirlerin akıllı şehirler olarak tanımlandığını dile getiren Akbıyık, şöyle devam etti:

"Ülkemizde akıllı şehirlerle ilgili güzel uygulamalar var. Akıllı park alanları, temiz enerji ve aydınlatma, akıllı trafik, akıllı güvenlik, akıllı binalar, akıllı eğitim, mobil uygulama gibi konular yaşamı kolaylaştıran unsurlar olarak sayılabilir. Hakkari'de yol, su, kanalizasyon gibi pratik hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Hakkari'nin yüzde 88'i dağlarla kaplı. Bu dağları, coğrafyayı turizm alanında değerlendirmek istiyoruz. Ana geçim kaynağımız hayvancılık. Türkiye'nin en zengin çinko kaynakları Hakkari'de. Kentte her alanda önemli bir gelişme var. Yüksekova'da Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz."

"Hakkari tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor"

Akbıyık, "Hakkari, Cumhuriyet tarihi, Osmanlı, Selçuklu dönemi dahil en huzurlu dönemini yaşıyor. Biz terörü önleme amacıyla aynı zamanda Kuzey Irak'ta da bulunuyoruz. Oradan gelen şehit ya da terör haberleri Hakkari olarak geçtiği için Hakkari'nin imajına maalesef zarar veriyor." dedi.

"Şu anda söyleyebilirim ki ilk defa Hakkari'de bu sene terör örgütüne katılım yok. Şehit, terör olayı sayısı önceki yıllara göre sürekli azalıyor." ifadelerini kullanan Akbıyık, şunları söyledi:

'Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sayın İçişleri Bakanımızın, hükümetimizin uygulamaları, iradesi terörün bitmesinde diğer ekonomi, sosyal, kültürel gelişmelerde olduğu gibi ana etken. Eskiden Hakkari çok acılar görmüş Türkiye'de en fazla teröre maruz kalmış bir vilayetimiz. Şu anda şehirde, köylerinde, mezralarında dahi terörist yok. Sınırda ya da çok ücra dağlarda birer ikişer dahi çıkamıyorlar. Deyim yerindeyse onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Belediyeciliğe gelecek olursak, Hakkari bugüne kadar maalesef kötü yönetimler elinde belediyeciliğin içme suyu, kanalizasyon yol gibi temel hizmetleri dahi tam manasıyla yapamamış. Biz belediye başkan vekilliğini yaklaşık bir yıldır yapıyoruz. Aldığımızda bir tane dahi başlanılmış proje yoktu. Bir park tamiratı dahi yoktu. Bir tane çivi dahi çakılmamıştı."

"Potansiyelimizi değerlendirmeliyiz"

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da bölgedeki iller olarak kentleşme sorunlarını çözememiş belediyeler, yerleşim yerleri olduklarını ifade etti.

Eksik çalışmaları kaynakları etkin kullanarak tamamlamanın mümkün olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Potansiyellerimiz var. Mevcut potansiyellerimizi nasıl değerlendirebiliriz, nasıl iyi kullanabiliriz buna bakmak lazım. Belediye hizmetleri toplumun kalkınmasında çok önemli. İnsanlarımızın rahat, huzurlu yaşama imkanını geliştirdiğimiz zaman bazı şeylerin değiştiğini görebiliriz. Pandemi döneminde insanlarla rahatlıkla bir araya gelemiyoruz, mahalle toplantıları yapamıyoruz. Belediye hizmet altyapısını geliştirmemiz lazım. İnsanların ihtiyaçlarını iletmesinde belediyenin yönetişimini elektronik ortamda sunabilmeliyiz. Toplumun beklentilerini, yeni yapacağımız yatırımları yeni teknolojilerle geliştirmeliyiz. Bunun yanında özellikle istihdama yönelik gençleri yeni teknolojilerle buluşturmamız lazım. Siirt'te, işsizliğin yoğun olduğu bir yerde gençlerimizi öncelikle eğitimle beraber sporla donatarak geleceğe hazırlamalıyız."

"Akıllı kentler oluşturmaya çalışıyoruz"

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, göreve başladığında kentin sorunlarını belirlemek amacıyla anket çalışması yaptığını ve anket sonucunda altyapı sıkıntısının ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

Sıkıntılı bir sürecin ardından altyapı seferberliği başlattıklarını söyleyen Asya, "Akıllı kent sistemini, diğer hizmetlerimizle birlikte götürmeye çalıştık. Kentimizdeki yeşil alanları artırmaya çalışıyoruz. İnsanlara daha geniş yaşam alanları yaratmaya çalışıyoruz. Bölgemizdeki belediyeler ile batıdaki belediyelere giden talepler arasında büyük farklılıklar var. Akıllı kentler oluşturma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceleyerek projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.

Toplantı, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici'nin konuşmalarıyla sona erdi.

Hakkari, Türkiye, yerel, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları - Son Dakika


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