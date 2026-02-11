Kalp Ameliyatı Ruh Halini Etkiliyor - Son Dakika
Sağlık

Kalp Ameliyatı Ruh Halini Etkiliyor

Kalp Ameliyatı Ruh Halini Etkiliyor
11.02.2026 09:41
Kalp ameliyatları sonrası ruhsal değişiklikler normaldir; psikolojik destek önemlidir.

KALP ameliyatının sadece bedeni değil, ruh halini de etkileyebildiğini söyleyen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Kalp ameliyatı sadece bedeni değil, ruh halini de etkileyebiliyor. Hastalar, ameliyat sonrası kendilerini tanımadıklarını ifade ederken, yakınları da kişilik değişikliklerine şaşırabiliyor. Ameliyat sonrası ruhsal değişikliklerin olması normal bir durum ve bu süreç psikolojik destekle daha sağlıklı yönetilebilir" dedi.

Kalp ameliyatı sonrası bazı hastaların kendilerini tanımadıklarını belirten Medipol Sağlık Grubu'ndan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Kalp ameliyatı sonrası bazı hastalar kendilerini tanımadıklarını söylüyor. Daha önce sakin olan hastalar agresifleşebiliyor, agresif olanlar ise daha dingin bir ruh haline bürünebiliyor. Bu tür değişikler normal ve doğru destekle hastalar süreci daha rahat atlatabilir" ifadelerini kullandı.

'AMELİYAT SONRASI KİŞİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ'

Hastaların bazen kendilerini tanımadıklarını ve yakınlarının da 'bu benim hastam değil' dediğini söyleyen Prof. Dr. Köksal, "Ruh halindeki değişikliklerin birden fazla nedeni bulunuyor. Ani ameliyat teşhisi ve ölüm korkusu, suni dolaşım sistemine bağlanma, kalbin durması ve yoğun bakımda alışılmadık bir ortamda uyandıklarında yaşanan travmalar, bu değişikliklerin başlıca sebepleri arasında" dedi.

'PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL DESTEK ÖNEMLİ'

Ameliyat sonrası sürecin sağlıklı ilerlemesi için psikolojik ve fiziksel desteğin şart olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, "Merkezlerimizde psikolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ile diyetisyenler hastalara kapsamlı destek sunuyor. Bu multidisipliner yaklaşım, hastaların ameliyat sonrası ruh halini toparlamasına yardımcı oluyor" diye konuştu.

'MODERN CERRAHİ TEKNİKLERİN AVANTAJLARI'

Prof. Dr. Köksal sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalbi durdurmadan veya küçük kesiyle yapılan ameliyatlar yalnızca tıbbi avantaj sağlamakla kalmıyor, hastaların psikolojik durumunu da olumlu etkiliyor. Erkek hastalar sabah tıraş olurken kesiği görmezken, kadın hastalar göğüs altındaki küçük izi görerek psikolojik olarak rahatlıyor. Bu küçük detaylar, ameliyat sonrası yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Amacımız hastaları yalnızca yaşatmak değil, ameliyat sonrası ruh halleri ve yaşam kalitelerini koruyarak daha sağlıklı bir süreç sunmak. Bu nedenle multidisipliner destek ve modern cerrahi teknikler bir arada uygulanıyor."

Kaynak: DHA

