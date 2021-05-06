Kalp krizi geçiren 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını gözyaşlarına boğan Ahmet Erdem Göçer'in 7 Mayıs'ta doğum günü olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi morga kaldırıdı.

Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde oturan Göçer ailesinin oğlu Ahmet Erdem Göçer, evin önünde oynarken birden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine talihsiz çocuk, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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