Kalp Krizi Geçiren Hastaya Hava Ambulansı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Yaylacık Mahallesinde yaşayan Ahmet Narcı'nın (60), rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Narcı'nın, bölgede yaşanan buzlanma nedeniyle hava ambulansla sevk edilmesine karar verildi.
Narcı, Yaylacık Mahallesine inen hava ambulans ile Konya'ya sevk edildi.
