Kamerun'da Minawao mülteci kampında koleradan 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kamerun'da Minawao mülteci kampında koleradan 3 kişi hayatını kaybetti

19.10.2022 20:54
Kamerun'da Minawao mülteci kampında koleradan 3 kişi hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde bulunan Minawao mülteci kampında 3 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde bulunan Minawao mülteci kampında 3 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kamerun Temsilcisi Olivier Beer, yaptığı açıklamada, Minawao mülteci kampında 3 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, salgın, mülteci kampının ardından çevre bölgelere de yayılırken toplam 118 kolera vakası tespit edildi.

Çoğunluğu terör örgütü Boko Haram saldırılarından kaçan Nijeryalı mültecilerden oluşan Minawao mülteci kampı yaklaşık 70 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Bölgede kolera salgınının yeniden canlanmasından endişe ediliyor.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı Sivas haber! Sivas'ta korkutan görüntü Sivas haber! Sivas'ta korkutan görüntü

Kamerun, Uzak, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'da Minawao mülteci kampında koleradan 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 03:09:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kamerun'da Minawao mülteci kampında koleradan 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement