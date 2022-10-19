Kamerun'da Minawao mülteci kampında koleradan 3 kişi hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde bulunan Minawao mülteci kampında 3 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kamerun Temsilcisi Olivier Beer, yaptığı açıklamada, Minawao mülteci kampında 3 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, salgın, mülteci kampının ardından çevre bölgelere de yayılırken toplam 118 kolera vakası tespit edildi.

Çoğunluğu terör örgütü Boko Haram saldırılarından kaçan Nijeryalı mültecilerden oluşan Minawao mülteci kampı yaklaşık 70 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Bölgede kolera salgınının yeniden canlanmasından endişe ediliyor.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.