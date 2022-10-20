Unhcr, Kamerun'daki Mültecilerde Kolera Salgınına Müdahale İçin Uluslararası Destek İstedi - Son Dakika
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Unhcr, Kamerun'daki Mültecilerde Kolera Salgınına Müdahale İçin Uluslararası Destek İstedi

20.10.2022 16:44
Unhcr, Kamerun'daki Mültecilerde Kolera Salgınına Müdahale İçin Uluslararası Destek İstedi

Kamerun'un Kribi kentinde bir kadın evinde yemek pişirmek için bir leğene su dolduruyor, 16 Mart 2022.

Kamerun'un Kribi kentinde bir kadın evinde yemek pişirmek için bir leğene su dolduruyor, 16 Mart 2022. (Fotoğraf: Kepseu/Xinhua)

BM mülteciler ajansı, Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesindeki Minawao mülteci kampında 3 kişinin koleradan ölümü ve 39 vakaya kolera tanısının konulmasının ardından ülkede kolera salgınının kontrol altına alınabilmesi için uluslararası yardım talebinde bulundu.

YAOUNDE, 20 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Çarşamba günü, Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde binlerce Nijeryalı mültecinin kaldığı Minawao mülteci kampında 3 kişinin koleradan öldüğünü, 39 vakaya da kolera tanısı konulduğunu söyleyerek salgının kontrol altına alınması için uluslararası yardım çağrısı yaptı.

UNHCR'nin Kamerun'un başkenti Yaounde'de yaptığı açıklamada, kamptaki sağlık yetkililerinin ilk kolera alarmını geçen hafta verdiği ve Salı günü itibarıyla 39 hastadan 24'ünün Minawao'daki sağlık tesislerinde tedavi gördüğü belirtildi.

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin kent çevresindeki bir mahallesi olan Ekie-Güney'de bir sondaj kuyusundan su alan insanlar görülüyor, 19 Mart 2021. (Fotoğraf: Jean Pierre Kepseu/Xinhua)

UNHCR açıklamasında, "Su, hijyen ve halk sağlığının hızla iyileştirilmesi çabaları kaynak eksikliği nedeniyle yürütülemiyor. İçilebilir su kaynakları ve halk sağlığı altyapısı, 2015'te 40.000 iken şu anda 75.000'e çıkan kampın artan nüfusu için yetersiz hale geldi" denildi.

BM mülteciler ajansına göre sondaj kuyularından ve civardaki nehirlerden pompalama sistemleriyle içilebilir su üretimi ve tedarikini artırmak için 250.000 ABD dolarına varan bir kaynağa, kampta bulunan 900 adet sahra tuvaleti ihtiyacını karşılamak ve atık yönetimini iyileştirmek için de ilave 200.000 ABD dolarına ihtiyaç bulunuyor.

Açıklamada, "Bütün bu ihtiyaçlar son derece acil" ifadeleri yer aldı.

Kolera genelde kirlenmiş gıda ve sudan bulaşıyor ve ishal ve kusmaya neden oluyor. Hastalık, düzgün bir kanalizasyon ağına veya güvenilir içme suyuna sahip olmayan yerleşim bölgelerinde yayılabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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