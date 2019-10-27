Son Dakika Haberleri: Kamyonetle çarpışan halk otobüsü evin balkonuna girdi: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Kamyonetle çarpışan halk otobüsü evin balkonuna girdi: 5 yaralı

Kamyonetle çarpışan halk otobüsü evin balkonuna girdi: 5 yaralı

1 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kamyonetle çarpışan halk otobüsü bir evin balkonuna girdi, kazada 5 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kamyonetle çarpışan halk otobüsü bir evin balkonuna girdi, kazada 5 kişi yaralandı.

Mehmet Kervan idaresindeki 01 J 0146 plakalı halk otobüsü, Tufanbeyli Caddesi'nde, Turhan Çiçek yönetimindeki 01 V 1254 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Otobüs çarpışmanın etkisiyle refüjü aşıp yolun diğer tarafında bulunan tek katlı evin balkonuna girdi.

Araçta sıkışan Kervan, olay yerine gelen itfaiye ve CAN-KUR ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada, elektrik direğine çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Çiçek ile aracında bulunan Rabia, Dursun ve Mustafa Çiçek yaralandı.

Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Otobüsün balkonuna girdiği evin sahibi Ali Balkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sırasında 9 ve 2 yaşındaki çocuklarının yan odada yerde uyuduklarını söyledi.

Kamyonetle çarpışan halk otobüsü evin balkonuna girdi: 5 yaralı

Tufanbeyli, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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