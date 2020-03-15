Kan davalı iki aile, İstanbul'da barıştırıldı - Son Dakika

Muş'ta yaklaşık 5 yıl önce meydana gelen kavgada bir kişinin ölümüyle başlayan olayın ardından iki aile arasında çıkan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonlandırıldı.

Muş merkeze bağlı Yücetepe köyünde yaklaşık 5 yıl önce iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi, hayatını kaybetti. Bunun üzerine başlayan kan davasında karşı aileden bir kişi de İstanbul'da öldürüldü.

Güntay ve Yıldırım aileleri arasında başlayan ve iki gencin ölümüyle sonuçlanan kan davasının büyümemesi için yörenin kanaat önderleri devreye girerek iki tarafı barıştırmaya çalıştı. Bölgenin kanaat önderleri ve köy imamları ile kan davalarına karşı verdiği mücadele ve tarafları barıştırmasıyla bilinen Zabit Eker'in de içerisinde yer aldığı grup, iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak için çeşitli görüşmeler yaptı.

Muş ve İstanbul arasında 4 ay süren uğraşının ardından barışmaya ikna edilen iki aile üyeleri, Esenyurt'ta düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen barış etkinliğine, iki aile üyelerinin yanı sıra Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile Muş'a bağlı Kızılağaç, Korkut ve Serinova belediye başkanları ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katıldı.

Törenden önce bir ailenin üyeleri salonda beklerken diğer tarafın üyeleri, iki kişi tarafından tutulan Kur'an- Kerim'in altından salavat eşliğinde geçerek salona girdi. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe ve Kürtçe dualar okundu.

"Barışta huzur vardır"

Burada AA muhabirine açıklama yapan Zabit Eker, bölgede kan davalarının talihsiz bir şekilde eskiden beri devam ettiğini belirterek, bölgenin ikna edici insanlarının da daha fazla kişinin ölmemesi için uğraş verdiğini söyledi.

Ailelerin de kanaat önderlerinin önerilerini dinleyerek kan davasını sonlandırdığını ifade eden Eker, zamanının çoğunu Batman, Diyarbakır ve Muş yöresindeki kan davalarını çözmekle geçirdiğini aktardı.

Eker, kan davalarını sonlandırmakla huzur bulduklarını dile getirerek, "Neticede barışta huzur vardır. İnsanlara bunu tavsiye ediyoruz, insanlar da bizi dinliyorlar. Böylece kan davalarını sonlandırıyoruz." dedi.

Kendisinin de yıllardır kan davalarının bitirilmesi için uğraş verdiğini anlatan Eker, şu ana kadar 100'ün üzerinde davayla uğraştığını ve bunların büyük bir kısmını mutlu bir sonla bitirdiklerini söyledi.

Muş'un Yücetepe köyünde meydana gelen olayda iki gencin hayatını kaybettiğini hatırlatan Eker, bu iki aile arasındaki kan davasının yaklaşık 5 yıldır sürdüğünü söyledi.

Eker, bunun üzerine bazı kanaat önderleriyle oturup, daha fazla kan dökülmemesi için çaba harcadıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 4 aydır Muş-İstanbul arası gidip gelerek bu emeği verdik. Bugün çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun ki böyle ağır bir kan davasını da barışla sonlandırıyoruz. En azından bir gencimizin hayatını kurtarmaya vesile olmuşsak bu bizim için büyük bir huzurdur. Barışta kardeşlik ve huzur vardır. Barışta mutluluk vardır. Barışın ülkemiz ve bölgemize de hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Kan davasının barışla sonlandırılmasının kolay olmadığına dikkati çeken Eker, şunları ifade etti:

"İnsanların yüreği yanmış, insanlar kendi evlatlarını kaybetmiş. Bu yürek yangınıyla beraber zaman zaman infialler oluyor. Ama insanlar kanaat önderlerine, imamlara, büyüklere karşı kendi saygılarını yitirmiyorlar. Bizler de günlerce, haftalarca, aylarca uğraşıp bir neticeye varmaya çalışıyoruz. Bu, girdiğimiz yüzlerce davadan sadece biridir. Biz davalara girdiğimiz zaman kendimizi ona göre hazırlıyoruz zaten. Bu ciğeri yanmış ailelerden gelebilecek bazı tepkilere de kendimizi hazırlıyoruz. Allah'a şükür bölgede ikna edici olan insanlarımız var ve bunların sayesinde bu kan davalarına son vermeye yardımcı oluyoruz."

Koronavirüs nedeniyle katılım asgari düzeye indirildi

Eker, bugün düzenlenen barış yemeğine binlerce insanın davet edilmesinin planlandığını ancak koronavirüs önlemleri çerçevesinde katılımı asgari düzeye indirdiklerini vurgulayarak, "İki taraftan ailelerin en yakınlarının katılımını sağladık. Barış ertelenemez, barış ertelenecek bir şey değildir. Barışı sağlıyoruz ama en az katılımla ve en kısa programla bu sefer yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Büyüklerimiz bu iki aileyi barış ile bir araya getirdi"

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da bir süre önce Yıldırım ve Güntay aileleri arasında devam eden kan davasının bugün barış ile sonuçlandırılması dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Muş'tan geldiğini söyledi.

Bölgelerinin geleneksel yapılarının hukuki sürecin yanında olayın barışla sonuçlanması için maslahatçı bir üslupla da bu tür davalara yaklaşıldığını ifade eden Asya, "Kendi tabirimizle 'ruspi' dediğimiz ama son dönemde 'kanaat önderi' denilen büyüklerimiz bu iki aileyi barış ile bir araya getirdi." dedi.

Asya, iki ailenin barışmasında emeği geçen Zabit Eker ve ona refakat eden diğer kanaat önderlerine de teşekkür etti.