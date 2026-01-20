Kanada, Barış Kurulu'na Katılmayacak - Son Dakika
Kanada, Barış Kurulu'na Katılmayacak

20.01.2026 21:18
Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu" üyelerinin 1 milyar dolarlık katkıda bulunması şartıyla "kalıcı üye" olabilecekleri iddialarının ardından, söz konusu Kurul'a katılmak için ödeme yapmayacaklarını söyledi.

CBC News'un haberine göre, Bakan Champagne, İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurul'un görev tanımı ve nasıl çalışacağına ilişkin henüz "erken" bir aşamada olunduğunu belirten Champagne, "Çözülmesi gereken birçok ayrıntı var ancak Kanada'nın Barış Kurulu'na katılacaksa ödeme yapmayacağı açıktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Champagne, konuya ilişkin son sözü Kanada'nın çıkarları doğrultusunda Başbakan Mark Carney'nin söyleyeceğine işaret etti.

Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, "Barış Kurulu" üyelerinin, 1 milyar dolarlık katkıda bulunması şartıyla "kalıcı üye" olabileceklerini öne sürmüştü.

Şu anda ismi geçen üyelerin üç yıllığına Kurul'da olacaklarını ve bunun için para yatırma zorunluluklarının bulunmadığını aktaran yetkili, toplanan paranın "Gazze'nin yeniden inşası için" kullanılacağını ifade etmişti.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
