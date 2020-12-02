Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı - Son Dakika

Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı

02.12.2020 12:22
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı, System.String[]

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde sulama kanalına düşen yavru kediyi fark eden mahalle muhtarı Alkan Altun, yardım için itfaiyeyi aradı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde sulama kanalına düşen yavru kediyi fark eden mahalle muhtarı Alkan Altun, yardım için itfaiyeyi aradı. Kedinin donmak üzere olduğunu anlayan Muhtar Altun, itfaiyenin gelmesini beklemeden kanala girip kediyi çıkardı. Kanalda mahsur kalan muhtarı ise itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Döşemealtı Bahçeyaka Mahallesi, 32'nci Sokak'ta yaşandı. Bahçeyaka Mahalle Muhtarı ve Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun, muhtarlık ofisinde çalıştığı sırada, yan taraftaki DSİ'ye ait sulama kanalından gelen kedi sesi duydu. Ofisinden çıkan Altun, gittiği sulama kanalında yavru bir kedinin mahsur kaldığını görüp, durumu itfaiyeye bildirdi. Ancak Muhtar Altun, kedinin donmak üzere olduğunu anlayınca itfaiyenin gelmesini beklemeden kanala girdi.

KEDİYİ KURTARDI, KENDİSİ MAHSUR KALDIYavru kediyi bulunduğu yerden çıkarıp, duvarın üzerine koyan Altun, 5 metre derinlikteki kanalda mahsur kaldı. Altun'u, kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri kanaldan çıkardı. Donmak üzereyken kurtarılan yavru kedi ise muhtar ve itfaiye ekipleri tarafından muhtarlık ofisine götürüldü. İtfaiye ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı kedi ısıtılmaya çalışılırken veterinere de haber verildi. Veteriner Şevket Özkan'ın kontrolünün ardından sıcak ortamda dinlenmeye bırakılan yavru kedi, birkaç saat sonra kendisini toparladı.'CAN HAVLİYLE MİYAVLIYORDU'

Muhtar Altun, muhtarlıkta çalıştığı sırada kedi sesi duyduğunu ve dışarı çıkıp baktığını belirterek, "Suyun içine düşmüş yavru kedi gördüm. Can havliyle miyavlıyordu. Kurtarılması için itfaiyeyi aradım. Kedinin donabileceğini anlayınca itfaiyeyi beklemeden kanala girmeye karar verdim. Kediyi sudan çıkartıp, duvarın kenarına koydum. Bu sırada kendim çıkamadım. İtfaiye görevlisi arkadaşlar gelip beni kurtardı. Daha sonra kediyi muhtarlık binamıza getirip veteriner arkadaşı çağırdık. Tedavisi yapıldı. Kedinin çığlığı vicdanen beni rahatsız etmişti, sonuçta o da bir canlı. Kedinin kurtuluşuna vesile olduğum için mutluyum" diye konuştu. Muhtar Altun, yavru kedinin bakımını da artık kendisinin yapacağını sözlerine ekledi.


Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı

Döşemealtı, İtfaiye, Muhtar, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
Kılıçdaroğlu, iktidarı bu kez Çin üzerinden eleştirdi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi Kılıçdaroğlu, iktidarı bu kez Çin üzerinden eleştirdi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi         
13:05
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek         
12:02
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada         
10:15
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei