Sivas'ın Kangal ilçesinde rahatsızlanan kadın, kar nedeniyle kapalı köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.
Yukarıhüyük köyünün yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Köydeki bir kadının rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri köye ulaştı.
İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kangal'da Kadın Hastaya Kar Engeli Aşıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?