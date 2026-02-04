Kansere karşı umut: MEMEKANDER - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kansere karşı umut: MEMEKANDER

04.02.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevim Kılıç, meme kanseri hastalarına destek olmak için MEMEKANDER'i yönetiyor ve farkındalık sağlıyor.

İzmir'de meme kanseri hastası kadınlara destek olmak için kurulan Meme Kanseri ile Savaşım Derneği'ne (MEMEKANDER) üye olan Sevim Kılıç, meme kanseri teşhisi aldıktan sonra başkanlığını yürütmeye başladığı dernekte aynı kaderi paylaştığı hasta kadınlara destek veriyor.

Konak ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki mali müşavir Sevim Kılıç, bir arkadaşına meme kanseri teşhisi konulmasının ardından 2023 yılında MEMEKANDER'e üye oldu, dernek faaliyetlerine katıldı.

Üye olmasının ardından bir yıl sonra memesinde oluşan bir ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Kılıç'a meme kanseri teşhisi kondu. Kılıç, kemoterapi gördüğü sırada dernekteki arkadaşlarının önerisiyle 15 Nisan 2024'de dernek başkanı oldu.

Tedavi süreci başarıyla tamamlanan Kılıç'ın 3 aylık kontrol periyodu sürüyor.

Kendisi gibi meme kanseri teşhisi alan kadınlara örnek olmak için mücadeleyi bırakmayan Kılıç, aynı hastalıkla mücadele edenlere güç vermek için Ege Bölgesi'nde farkındalık toplantıları düzenliyor, kadınları mamografiye yönlendiriyor.

"Faydalı olmak istiyoruz"

Sevim Kılıç, AA muhabirine meme kanseri olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü, bu süreçte ailesi ve dernekteki arkadaşlarının kendisine destek verdiğini söyledi.

Kılıç, tedavi sürecinde moralini hiç bozmadığını, hayata sıkı sıkıya sarıldığını anlatarak, "Dernek başkanlığını kabul etmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi tanı almış ya da almamış daha çok kadına ulaşabilmekti. Çünkü bu süreçte kadınlar biraz yalnız kalıyorlar. Ne yapacaklarını, nereye gideceklerini bilemiyorlar. En azından derneğimiz aracılığıyla bu kişilere ulaşabilip, tedavi süreçlerinde yardımcı olabiliyoruz." dedi.

İzmir'de kadınların erken teşhis açısından önem taşıyan elle muayenesini yapmaları için eğitim faaliyetleri düzenleyeceklerini söyleyen Kılıç, "Aynı zamanda tanı almış kişilerin hangi süreç ve aşamalardan geçecekleri konusunda bilgilendirmeler yapmak istiyoruz. Faydalı olmak istiyoruz. Kesinlikle korkulacak bir hastalık değil. Mutlaka tedavilerini yaptırmaları gerekiyor. Mamografi kesinlikle can acıtan bir şey değil. Kadınların mutlaka yaptırmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Meme kanseri teşhisi alanlara umut olmanın güzel bir şey olduğunu kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meme kanseriyle önce kendim savaştım, kazandım. Şimdi de diğer hasta kadın arkadaşlarımız için savaşıyoruz. ve savaşmaya devam edeceğiz. MEMEKANDER olarak onların yanındayız. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Hiçbir zaman 'atlatamayacağım' gibi bir düşünce olmadı. Çevremdeki tedavi görenleri pozitif yönlendirdim. Etkinlikler düzenledik."

"Hem tedavi gördü hem de bizleri toparladı"

MEMEKANDER Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Eraş ise kendisinin de meme kanseri teşhisi aldığını, tedavisinin tamamlanmasının ardından dernekte görev yapmaya başladığını anlattı.

Kılıç'ın, tedavi sürecinde olmasına rağmen dernekte başkanlık görevini kabul ettiğini anlatan Eraş, "Hem tedavi gördü hem de bizleri toparladı. Bilgilendirdi. Projeler geliştirdik. İzmir'in ilçelerine yayıldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kansere karşı umut: MEMEKANDER - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein’in “İlluminati“ benzeri “Üçlü Komisyon“ ifadeleri dikkat çekti Epstein'in "İlluminati" benzeri "Üçlü Komisyon" ifadeleri dikkat çekti
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP’li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP'li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:27:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kansere karşı umut: MEMEKANDER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.