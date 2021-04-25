Kanseri yendi, elinde fırçasıyla sokak sokak dolaşıyor - Son Dakika

Kanseri yendi, elinde fırçasıyla sokak sokak dolaşıyor

İZMİR - İzmir Urla'da 15 yıl önce kanseri yenen Atilla Uçan, ilçenin dört bir yanına çizdiği resimlerle dikkat çekiyor. Kanseri yenmesinde resim yapmasının büyük payı olduğunu belirten Uçan, "Renkleriniz ve renklerimiz solmasın" dedi.

15 yıl önce kansere yakalanan 60 yaşındaki Atilla Uçan hayata küsmedi, hastalığını adeta resim yaparak yendi. Yarım adada Urla, Karaburun, Seferihisar, Mordoğan sokakları, caddeleri, heykelleri ona teslim. Karaburun Nergis Festivali'nde olduğu gibi Uluslararası Enginar Festivali'nde de resimleri baş köşeleri süsledi. Çöp konteynerleri, elektrik trafolarının boş duvarları, çiçeklikler, boş kaldırımları çizdiği resimler ile renklendiren Uçan, Urla Sanat Sokağı'nı birbirinden renkli yağlı boya resimlerle doldurdu. 100'e yakın çiçek saksılarına çizdiği birbirinden güzel resimler, sanat sokağını dolaşmaya gelen misafirlerde hayranlık uyandırdı.

Ücret talep etmeden boyuyor

Urlalı sanatçı Atilla Uçan, "Resim yapmayı çok seviyorum. Resim yaparken kendimden geçiyorum. Urla'ya katma değer kattıysak ne mutlu bize. Urla'da 150'ye yakın Atatürk heykelini hiçbir ücret talep etmeden gönülden boyadım. Ömrüm vefa ettiği sürece de hiçbir ücret almadan boyayacağım. 15 yıl önce kansere yakalandım. Kanserin yaşamımda çok büyük bir etkisi oldu. Kurtulduğum için Allah'a minnettarım. Yaşama dair de bir slogan söyleyeyim; renkleriniz ve renklerimiz solmasın" dedi.

"Urla Sanat Sokağı'na yakıştı"

Neval Konuk Halaçoğlu isimli vatandaş, "Marmara Üniversitesi Mimarlık tarihinde öğretim üyesiyim. Pandemi başladığından beri Urla'da ikamet etmekteyim. Urla'da yaptığım geziler esnasında çöp konteynerlerinin, ana arterlerdeki büyük saksıların ve sanat sokağındaki tüm saksıların son derece güzel resimlerle bir ruha kavuştuğunu gördüm. Bunlar da Urla'nın yerel sanatçısı Atilla Bey tarafından gerçekleştirildi. Gerçekten Urla'nın kentine ve şehir dokusuna büyük katkılar sağladı kendisine çok teşekkür ediyoruz" derken, Aydın Duran ise, "Sanat sokağının bu güzelleşmesinde emeği geçen Atilla abimize ve Urla Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Sanat sokağının adına yakışır bir şekilde oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler" diye konuştu.