Son Dakika Haberleri: Kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin Esnafı Çözüm Bekliyor

Kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin Esnafı Çözüm Bekliyor

33 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde kurulan ve Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin esnafı, sorunlarının 12 aydır çözülemediğini belirterek eylem yaptı.

Kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin Esnafı Çözüm Bekliyor, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde kurulan ve Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin esnafı, sorunlarının 12 aydır çözülemediğini belirterek eylem yaptı.

Bayraklı'da uzun yıllardır kurulan Özkanlar Pazar Yeri, bazı ilçe sakinlerinin pazarın kaldırılması için açtığı davayı kazanmaları ve Danıştay 8'inci Dairesi'nin de kararı onamasının ardından, en son 30 Aralık 2017 tarihinde kuruldu, sonrasında kaldırıldı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazar yeri esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp, yürüyüş düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Valiliği ile defalarca görüşmeler yapan esnaf sonuç alamadı.

Bugün de kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin bulunduğu bölgede buluşan yaklaşık 100 esnaf, sorunlarının hala çözülemediğini belirterek, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a tepki gösterdi. Özkanlar Pazar Yeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar, esnafın bir yılı geçen mağduriyetinin giderilemediğine dikkat çekerek, "Yeter artık. Burada yüzlerce aile aylardır mağdur oluyor. Mahkeme kararlarıyla açmaza sürüklenen esnaf, yöneticilerin kendi aralarındaki sürtüşmelerinden ötürü mağdur oluyor. Bizler artık bu durumu kabullenmek istemiyoruz. Defalarca hem CHP yöneticileriyle hem AK Parti yöneticileriyle hem de İzmir'in mülki idarecileriyle görüşmemize rağmen, esnafın en verimli pazar yeri konusundaki bilinmezlik henüz çözülebilmiş değil" dedi.

'Verilen sözler hani nerede?', 'Özkanlar bizimdir bizim kalacak' sloganları atan pazarcılar, basın açıklamasının ardından dağıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:48 Kaynak: DHA

İzmir, Danıştay, Bayraklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da Üniversiteli İki Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak

Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir Son Dakika! ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:21:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin Esnafı Çözüm Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]