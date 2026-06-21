Kapı gıcırtısı nedenyle komşuusnu öldüren Osman Küçükgüzel kimdir, Ramazan Çalışkan öldü mü? - Son Dakika
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Kapı gıcırtısı nedenyle komşuusnu öldüren Osman Küçükgüzel kimdir, Ramazan Çalışkan öldü mü?

Kapı gıcırtısı nedenyle komşuusnu öldüren Osman Küçükgüzel kimdir, Ramazan Çalışkan öldü mü?
21.06.2026 18:03
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Kapı gıcırtısı nedeniyle yaşandığı belirtilen olayda komşusunu öldüren Osman Küçükgüzel kamuoyunun gündemine oturdu. Yaşanan olayın ardından bölgeden gelen bilgiler, tartışmanın kısa sürede büyüyerek trajik bir sonla sonuçlandığını ortaya koydu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşananların detayları ve olayın oluş şekli kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Olayda hayatını kaybettiği belirtilen Ramazan Çalışka hakkında da bilgiler araştırılıyor. Yaşanan tartışmanın ardından meydana gelen saldırı sonucu yaşamını yitirdiği ifade edilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli sürecin devam ettiği bildiriliyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri ve soruşturmanın seyri ise yetkililer tarafından titizlikle inceleniyor.

FETHİYE’DE BAHÇE KAPISI SESİYLE BAŞLAYAN KAVGA CİNAYETLE BİTTİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısından gelen ses nedeniyle başladığı iddia edilen komşu tartışması, kanlı bir olayla sonuçlandı. Eldirek Mahallesi’nde yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybederken, anne ve küçük yaştaki kız çocuğu da yaralandı. Olayın ardından ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntüleri, yaşananların seyrini gözler önüne serdi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Ramazan Çalışkan ile komşusu Osman Küçükgüzel arasında demir bahçe kapısından gelen ses nedeniyle sözlü bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginliğin ardından Küçükgüzel’in av tüfeğiyle Çalışkan ve ailesine ateş açtığı öne sürüldü. Saldırıda Ramazan Çalışkan yaşamını yitirirken eşi Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızları yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Ortaya çıkan yeni görüntülerde saldırı öncesi ve sonrasına ait anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ramazan Çalışkan’ın yerde hareketsiz halde yattığı sırada çevrede bulunan bazı kişilerin konuşmaları duyulurken olayın sıcaklığı dikkat çekti.

Kayıtlarda “Size o kadar kapıyı yaptırın dedik. Kaç kere söyledik” ifadelerinin yer aldığı sesler de duyuldu. Bu sözler olayın tartışma boyutunu daha da gündeme taşıdı.

ŞÜPHELİ JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçtığı belirtilen Osman Küçükgüzel’in daha sonra evine giderek saklandığı ve ardından jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARALILARIN DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Saldırıda yaralanan Emine Çalışkan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu, 13 yaşındaki kız çocuğunun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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