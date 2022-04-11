Kar kalınlığının 136 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor - Son Dakika

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, okulların ara tatile girdiği nisan ayının ikinci haftasında da konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerinden Ejder Kayak Merkezleri AŞ'nin girişimiyle kış turizminin önemli mekanlarından olan Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminde de kayakseverleri cezbediyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanı sunan merkezde, kar püskürtme sistemleri sayesinde sezon boyunca turistlere kayak garantisi veriliyor.

Bu yıl yoğun yağış nedeniyle nisanın ikinci haftasında dahi kar kalınlığının 136 santimetre ölçüldüğü kayak merkezi, ara tatil döneminde öğrenciler ile velilerini ağırlıyor.

Misafirler, Palandöken'in nisan ayında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

" Güneş, kar, doğa ve tabiat her şey burada mevcut"

İstanbul'dan gelen Nihat Doker, AA muhabirine, Palandöken'deki pistlerin diğer yerlere göre çok iyi olduğunu söyledi.

Nisanda halen bölgede kayak yapıldığını ifade eden Doker, şöyle konuştu:

"Dünyanın başka yerlerinde bu tarihte kayak yapılan başka yerin olduğunu sanmıyorum. Nisan ayında burada kayak yapıyoruz. Ülkemizin bazı yerinde insanlar donarken bazı yerlerinde insanlar denize giriyor. Biz burada bunun fırsatından yararlanıyoruz. Kayak yapmak çok güzel bir zevk ve mutluluk. Ülkemizde de bu güzellikler var. Güneş, kar, doğa ve tabiat her şey burada mevcut. Herkese tavsiye ederim."

Kayak hocası Ahmet Aktaş da Palandöken'de pistlerin halen kayak için elverişli olduğunu anlattı.

Pistlerde sabah ve akşam düzenlemeler yapıldığını belirten Aktaş, "Sabah 9'da başlıyor, 16.30'a kadar kayıyoruz. Şu anda nisan ayı olduğu halde sporcuları kaydırıyoruz. Batıda insanlar denize girdiği halde biz burada kayak kayıyoruz. Bu ay çok kar yağdı ve sezon bu yıl fazla uzadı. Sarıkamış ve Kayseri kapandığı halde Erzurum'da halen kayağa devam ediliyor. Halen İstanbul'dan kayak için gelen var. Şu anda İstanbul'dan gelen yarış grubumuz var ve burada kamp yapıyorlar." diye konuştu.

"Havanın sıcak olmasını değerlendirip tişörtlerle kaydık"

Kayak sporcusu Enes Arıklı da batı bölgelerinde insanların denize girdiği bugünlerde kendilerinin kayak yaptığını söyleyerek, "Havanın iyi olmasını değerlendirip tişörtlerle kaydık. Birçok şehirde kayak sezonu kapandı. Erzurum'da devam ediyor. Nisan ayındayız ve bu fırsatı herkes bulamaz. Diğer şehirlerimiz çoktan sezonu kapattı, biz halen daha kayak yapıyoruz. Sporcularımız yarışlara hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan ailesiyle kayak tatiline gelen 6. sınıf öğrencisi Aras Bengü de ara tatilde kayak yapmak için Erzurum'a geldiğini kaydetti.

Denize gitmek yerine kayak yapmayı seçtiğini belirten Bengü, "Bu aylarda kayak yapmak değişik bir duygu. Daha önce bu aylarda kayak yapmamıştım. Burada güzel bir kar var ve bunu değerlendirmek istedik. İlkbaharda olmamıza rağmen pistler halen güzel." dedi.