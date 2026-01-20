Kar keyfi: Topuk Yaylası'nda kayma eğlencesi - Son Dakika
Kar keyfi: Topuk Yaylası'nda kayma eğlencesi

20.01.2026 18:23
İsa Keleş, ailesiyle Topuk Yaylası'nda cipin arkasına bağladığı deniz simidiyle kar kaydı.

Düzce'deki Topuk Yaylası'na ailesiyle gelen bir kişi, cipinin arkasına halatla bağladığı şişme deniz simidiyle kayarak karın tadını çıkardı.

Kaynaşlı ilçesine 38 kilometre mesafedeki 1280 rakımlı Topuk Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Eşi ve oğluyla bölgedeki kış manzarasını izlemeye gelen İsa Keleş, cipinin arkasına halatla bağladığı şişme deniz simidine bindi.

Eşinin sürdüğü aracın arkasında yaklaşık 3 kilometre boyunca karla kaplı arazinin keyfini kayarak çıkaran Keleş, o anları aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı.

Aile, karla kaplı Topuk Yaylası'ndaki yürüyüşünü de aksiyon kamerayla görüntüledi.

Kaynak: AA

