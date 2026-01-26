Kar temizlerken düştü

TOKAT'ın Turhal ilçesinde evinin önündeki garajın çatısını temizleyen kişi, kar kütlesi kayınca yere düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Turhal ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde meydana geldi. Etkili olan kar yağışının ardından evinin önündeki garajın çatısında biriken karları temizlemek isteyen kişi, merdivenle garajın üzerine çıktı. Bu kişi, karı kürerken, bastığı yerdeki kar kütlesinin aniden kayması sonucu dengesini kaybedip, çatıdan düştü. O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ev sahibinin çatı üzerinde kar temizliği yaptığı sırada karın bir anda kaydığı ve tutunacak yer bulamayarak düştüğü görülüyor.